Klíčovým momentem bylo ruské selhání v úvodu plnohodnotné invaze, říká analytik

„To, že Rusko přistoupilo k plnohodnotné invazi s velice omezenými prostředky, výrazně podcenilo možnosti a schopnosti ukrajinské rezistence, to byl nepochybně ten klíčový moment,“ uvedl Stojar. Dalších důležitých bodů by se ale podle něho našla celá řada. „Ať už byly pro ukrajinskou stranu úspěšnější, jako podzimní ofenziva z roku 2022, nebo to naopak byla neúspěšná letní ofenziva z loňského roku,“ sdělil.

„Lidské a materiální ztráty by byly závažnější než pád Pokrovsku a Kupjansku“

V současné době se konflikt nejdynamičtěji vyvíjí v oblasti Donbasu a ruské síly se pokouší o obsazení měst Pokrovsk a Kupjansk. Pád těchto měst by podle Stojara pozici Ukrajiny zhoršil. „Umožnil by ruské straně postup do ukrajinského vnitrozemí, ohrozil by ukrajinské pozice na jiných úsecích fronty, velice by znesnadnil ukrajinskou logistiku na tomto úseku a mohl by vést k tomu, že by ruský územní zisk mohl být výraznější. Ukrajinské jednotky by mohly být nuceny se stáhnout z většího prostoru tak, aby se vyhnuly hrozbě možného obklíčení, které by, pokud by k pádu Pokrovsku a Kupjansku došlo, mohlo nastat,“ vysvětlil.

„Minimálně na tomto úseku fronty by se zhoršila ukrajinská pozice, byť na druhé straně z celkového pohledu by to asi nebylo nic fatálního. Daleko větší dopady by mělo, kdyby tam ukrajinská strana přišla o velké počty svých jednotek,“ doplnil Stojar s tím, že lidské a materiální ztráty by byly závažnější než pád obou měst.

Podle Stomatové by Rusové v případě dobytí Pokrovsku mohli postupovat na města Slovjansk a Kramatorsk. Následky by ale mohly být i ekonomické. „Protože v Pokrovsku jsou uhelné pánve a mělo by to dopad i na výrobu oceli,“ vysvětlila. Uhelné doly podle ní ve městě stále fungují.