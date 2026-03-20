Metnar v Pardubicích vidí spojitost s terorismem. Svolal krizový štáb


20. 3. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) svolal kvůli požáru v areálu v Pardubicích krizový štáb vnitra. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, uvedl v pátek po poledni na síti X. Tisková konference po jednání štábu je naplánovaná na 14:00.

„Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem,“ sdělil šéf resortu vnitra.

Případem se zabývá také protiteroristická centrála ve spolupráci s Vrchním zastupitelstvím v Praze pro podezření ze spáchání teroristického útoku, informovali před 13. hodinou policisté na síti X. Už dříve o svém zapojení do vyšetřování bez bližších podrobností informovala také Bezpečnostní informační služba (BIS) a své zapojení pro ČTK potvrdilo rovněž Vojenské zpravodajství.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nechal slyšet, že pokládá informace, že požár v Pardubicích mohl být úmyslně založený v souvislosti s konfliktem v Gaze, za závažné. „Hovořil jsem s ministrem vnitra a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami,“ napsal premiér na síti X.

Komentáře k požáru haly v Pardubicích

Metnarův předchůdce Vít Rakušan (STAN) sdělil, že pokud by ve funkci ještě byl, aktuálně by apeloval na premiéra, aby svolal i Bezpečnostní radu státu (BRS), svolání krizového štábu je nicméně dle něj namístě. „Jde o něco, o čem by se koncentrovaně všichni aktéři naší bezpečnostní scény měli bavit na jednom místě. A tou nejlepší platformou je určitě BRS,“ řekl Rakušan po 13:30 pro ČT24.

Server Aktuálně.cz dříve v pátek napsal, že se k založení požáru v areálu, kde sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, v e-mailu přihlásila konkrétní skupina. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony, o příčině aktuálního požáru nicméně tuzemská společnost spekulovat nechce a počká si na oficiální závěry vyšetřování.

Požár vypukl kolem 4:20 v pardubické Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Objekty jsou v zadní části areálu, z ulice nejsou vidět. Podle hasičů je hala tvořená z části železnou konstrukcí a požár ji kompletně zničil. Hala je přízemní stavba, administrativní budova, na niž se oheň rovněž rozšířil, je třípodlažní.

Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí. Za necelé dvě hodiny hasiči požár lokalizovali, kolem 8:00 začali dohašovat skrytá ohniska. Ochlazovali také okolní objekty, aby zabránili šíření ohně.

K úmyslnému zapálení haly se přihlásila konkrétní skupina, policie informace ověřuje
Požár v pardubické průmyslové zóně

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Francie obsadila ve Středomoří tanker považovaný za část ruské stínové flotily

K zapálení haly v Pardubicích se přihlásila konkrétní skupina

Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií

Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce

Prezident podepsal státní rozpočet, v sobotu vstoupí v účinnost

K zapálení haly v Pardubicích se přihlásila konkrétní skupina

Požárem haly v Pardubicích se začala zabývat centrála proti terorismu, prověřuje podezření na teroristický útok. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Ta se podle prohlášení na internetu označuje za mezinárodní organizaci a svůj čin dává do souvislosti s válkou v Gaze. V hale se měly vyrábět drony ve spolupráci s izraelskou firmou. Skladovací hala vzplála časně ráno a oheň se rozšířil na vedlejší administrativní budovu. Kolem osmé hodiny se dohašovala skrytá ohniska. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka nikdo nebyl zraněn.
Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce

Soud v pátek uložil Miloši Ouřeckému tříletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a povinnost odpracovat sto hodin obecně prospěšných prací za to, že pomáhal jako dobrovolník Ruskem koordinovaným silám na Donbase. Uznal ho vinným z trestného činu účasti na teroristické skupině, muž se přiznal. V hlavní větvi kauzy viní obžaloba proruskou domobraneckou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) z toho, že Ouřeckého na Ukrajinu vyslala s cílem, aby jí po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku. ČVZM vinu odmítají.
Prezident podepsal státní rozpočet, v sobotu vstoupí v účinnost

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyšel ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Králíček skončí jako zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost

Poslanec Robert Králíček (ANO) oznámil, že po zhruba dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu poslance a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat ve sněmovně. Podle zdrojů Ekonomického deníku o jeho konci rozhodl premiér Andrej Babiš (ANO).
Otevřela se zmodernizovaná stranice metra B Českomoravská

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v přilehlé O2 areně od 24. do 29. března.
Energetici doporučují pracovat z domu, jezdit MHD a nelétat

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, podpora spolujízdy či podpora vaření na elektřině. To jsou příklady doporučení pro vlády, podniky a domácnosti, která představila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Jejich cílem je zmírnit ekonomické dopady současné energetické krize způsobené válkou na Blízkém východě.
VideoV debatě o změnách pravomocí prezidenta mluví politici o naschválech

Sněmovní ústavně-právní výbor schválil návrh, který má prezidenta republiky připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Místopředseda výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), který je autorem návrhu, tvrdí, že jde o princip, ne o konkrétní postavy. Prohlásil také, že „jsme zažili z jeho (prezidentovy) strany mnoho různých naschválů“ či snah jít na hranu nebo za ni. Vnímá to jako zpřesnění pravomocí při kontrasignaci. Místopředseda téhož výboru Karel Dvořák (STAN) vnímá návrh naopak jako „naschvál vládní koalice vůči prezidentovi“. Má prý několik úskalí – vnímá ho procesně jako přílepek, který dle něj není v souladu s ústavou, boří to i ústavní zvyklosti. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
