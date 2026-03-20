Metnar v Pardubicích vidí spojitost s terorismem. Svolal krizový štáb

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) svolal kvůli požáru v areálu v Pardubicích krizový štáb vnitra. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, uvedl v pátek po poledni na síti X. Tisková konference po jednání štábu je naplánovaná na 14:00.
„Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem,“ sdělil šéf resortu vnitra.
Případem se zabývá také protiteroristická centrála ve spolupráci s Vrchním zastupitelstvím v Praze pro podezření ze spáchání teroristického útoku, informovali před 13. hodinou policisté na síti X. Už dříve o svém zapojení do vyšetřování bez bližších podrobností informovala také Bezpečnostní informační služba (BIS) a své zapojení pro ČTK potvrdilo rovněž Vojenské zpravodajství.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se nechal slyšet, že pokládá informace, že požár v Pardubicích mohl být úmyslně založený v souvislosti s konfliktem v Gaze, za závažné. „Hovořil jsem s ministrem vnitra a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami,“ napsal premiér na síti X.
Metnarův předchůdce Vít Rakušan (STAN) sdělil, že pokud by ve funkci ještě byl, aktuálně by apeloval na premiéra, aby svolal i Bezpečnostní radu státu (BRS), svolání krizového štábu je nicméně dle něj namístě. „Jde o něco, o čem by se koncentrovaně všichni aktéři naší bezpečnostní scény měli bavit na jednom místě. A tou nejlepší platformou je určitě BRS,“ řekl Rakušan po 13:30 pro ČT24.
Server Aktuálně.cz dříve v pátek napsal, že se k založení požáru v areálu, kde sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, v e-mailu přihlásila konkrétní skupina. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony, o příčině aktuálního požáru nicméně tuzemská společnost spekulovat nechce a počká si na oficiální závěry vyšetřování.
Požár vypukl kolem 4:20 v pardubické Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Objekty jsou v zadní části areálu, z ulice nejsou vidět. Podle hasičů je hala tvořená z části železnou konstrukcí a požár ji kompletně zničil. Hala je přízemní stavba, administrativní budova, na niž se oheň rovněž rozšířil, je třípodlažní.
Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí. Za necelé dvě hodiny hasiči požár lokalizovali, kolem 8:00 začali dohašovat skrytá ohniska. Ochlazovali také okolní objekty, aby zabránili šíření ohně.
