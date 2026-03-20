K zapálení haly v Pardubicích se přihlásila konkrétní skupina

Požárem haly v Pardubicích se začala zabývat centrála proti terorismu, prověřuje podezření na teroristický útok. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Ta se podle prohlášení na internetu označuje za mezinárodní organizaci a svůj čin dává do souvislosti s válkou v Gaze. V hale se měly vyrábět drony ve spolupráci s izraelskou firmou. Skladovací hala vzplála časně ráno a oheň se rozšířil na vedlejší administrativní budovu. Kolem osmé hodiny se dohašovala skrytá ohniska. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka nikdo nebyl zraněn.
Na zjišťování příčiny ohně se podílí policie. Do areálu také přijeli zástupci chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč. Zajistili monitoring nebezpečných látek v ovzduší a konstatovali, že lidem žádné nebezpečí nehrozí.
Policie na platformě X informovala, že případem se již začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) pro podezření ze spáchání teroristického útoku dle § 311 TZ. Vše za aktivní spolupráce bezpečnostních služeb.
„Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. V tuto chvíli ověřujeme důvěryhodnost informací. V těchto případech je klíčové informovat pouze o tom, co je ověřené, a vyhnout se spekulacím,“ informovala na platformě X policie.
„Mohu potvrdil, že Bezpečnostní informační služba (BIS) spolupracuje na vyšetřování případu společně s Národní centrálou proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě, případ je příliš čerstvý, takže zatím k němu nemůžeme poskytovat žádné podrobnější informace,“ uvedl k případu mluvčí BIS Ladislav Šticha.
Podle reportéra ČT Tomáše Vlacha u vrátnice ke vstupu do areálu policie kontroluje každého, kdo vchází. V ranních hodinách v okolí objektu působily desítky policistů, několik policejních aut a na místě dokonce přelétal vrtulník. Areál je citlivý v tom, že zde probíhá výroba vojenského materiálu, v tomto případě se jednalo o halu, kde se vyrábí optoelektronické systémy, dodává Vlach.
V areálu sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, která před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.
Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici. Spolupracuje také s izraelským koncernem Elbit Systems, který patří k lídrům v oblasti létajících a pozemních dronů. Jeden z projektů, na němž se s firmou Elbit podílí, se týká izraelské armády.
Holding LPP na svých internetových stránkách zveřejnil prohlášení, ve kterém potvrdil, že k požáru došlo v jednom z jeho objektů. Firma však nechce spekulovat o okolnostech vzniku požáru a spolupracuje s orgány, které věc vyšetřují.
Požár zasáhl dvě budovy
Požár vypukl kolem 4:20 v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Objekty jsou v zadní části areálu, z ulice nejsou vidět. Podle hasičů je hala tvořená zčásti železnou konstrukcí a požár ji kompletně zničil. Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí.
Za necelé dvě hodiny hasiči požár lokalizovali, kolem 8:00 začali dohašovat skrytá ohniska. Ochlazovali také okolní objekty, aby zabránili šíření ohně. Voda, která je v areálu k dispozici, hasičům při hašení nestačila. Další přiváželi v cisternách. „Vodu máme z hydrantu, není tady větší zásoba vody, musíme to plnit dalšími velkokapacitními zdroji,“ řekl mluvčí Polák.
- Domácí
- Regiony
- Pardubický kraj
- Pardubice
- Hasiči
- Policie
- Požár
- Průmyslová zóna
- Hala
- Administrativní budova
- Oheň
- Druhý stupeň
- Skladovací hala
- Škody
- Plamen
- Hasič
- Šíření
- Výběr redakce
- Voda
- Hašení
- Elbit Systems
- Vojenský materiál
- LPP Holding
- Vyšetřování
- Izrael
- BIS
- Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě
- Hlavní události