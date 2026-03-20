K zapálení haly v Pardubicích se přihlásila konkrétní skupina


20. 3. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Požárem haly v Pardubicích se začala zabývat centrála proti terorismu, prověřuje podezření na teroristický útok. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Ta se podle prohlášení na internetu označuje za mezinárodní organizaci a svůj čin dává do souvislosti s válkou v Gaze. V hale se měly vyrábět drony ve spolupráci s izraelskou firmou. Skladovací hala vzplála časně ráno a oheň se rozšířil na vedlejší administrativní budovu. Kolem osmé hodiny se dohašovala skrytá ohniska. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka nikdo nebyl zraněn.

Na zjišťování příčiny ohně se podílí policie. Do areálu také přijeli zástupci chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč. Zajistili monitoring nebezpečných látek v ovzduší a konstatovali, že lidem žádné nebezpečí nehrozí.

Policie na platformě X informovala, že případem se již začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) pro podezření ze spáchání teroristického útoku dle § 311 TZ. Vše za aktivní spolupráce bezpečnostních služeb.

„Z veřejného prostoru jsme získali informace o tom, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. V tuto chvíli ověřujeme důvěryhodnost informací. V těchto případech je klíčové informovat pouze o tom, co je ověřené, a vyhnout se spekulacím,“ informovala na platformě X policie.

„Mohu potvrdil, že Bezpečnostní informační služba (BIS) spolupracuje na vyšetřování případu společně s Národní centrálou proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě, případ je příliš čerstvý, takže zatím k němu nemůžeme poskytovat žádné podrobnější informace,“ uvedl k případu mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Podle reportéra ČT Tomáše Vlacha u vrátnice ke vstupu do areálu policie kontroluje každého, kdo vchází. V ranních hodinách v okolí objektu působily desítky policistů, několik policejních aut a na místě dokonce přelétal vrtulník. Areál je citlivý v tom, že zde probíhá výroba vojenského materiálu, v tomto případě se jednalo o halu, kde se vyrábí optoelektronické systémy, dodává Vlach.

V areálu sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, která před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.

Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici. Spolupracuje také s izraelským koncernem Elbit Systems, který patří k lídrům v oblasti létajících a pozemních dronů. Jeden z projektů, na němž se s firmou Elbit podílí, se týká izraelské armády.

Holding LPP na svých internetových stránkách zveřejnil prohlášení, ve kterém potvrdil, že k požáru došlo v jednom z jeho objektů. Firma však nechce spekulovat o okolnostech vzniku požáru a spolupracuje s orgány, které věc vyšetřují.

Požár vypukl kolem 4:20 v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Objekty jsou v zadní části areálu, z ulice nejsou vidět. Podle hasičů je hala tvořená zčásti železnou konstrukcí a požár ji kompletně zničil. Přízemní hala je odhadem velká 20 krát 35 metrů, podle informací ČTK byla vyklizená a před rekonstrukcí.

Za necelé dvě hodiny hasiči požár lokalizovali, kolem 8:00 začali dohašovat skrytá ohniska. Ochlazovali také okolní objekty, aby zabránili šíření ohně. Voda, která je v areálu k dispozici, hasičům při hašení nestačila. Další přiváželi v cisternách. „Vodu máme z hydrantu, není tady větší zásoba vody, musíme to plnit dalšími velkokapacitními zdroji,“ řekl mluvčí Polák.

Metnar v Pardubicích vidí spojitost s terorismem. Svolal krizový štáb

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) svolal kvůli požáru v areálu v Pardubicích krizový štáb vnitra. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, uvedl v pátek po poledni na síti X. Tisková konference po jednání štábu je naplánovaná na 14:00.
Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce

Soud v pátek uložil Miloši Ouřeckému tříletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a povinnost odpracovat sto hodin obecně prospěšných prací za to, že pomáhal jako dobrovolník Ruskem koordinovaným silám na Donbase. Uznal ho vinným z trestného činu účasti na teroristické skupině, muž se přiznal. V hlavní větvi kauzy viní obžaloba proruskou domobraneckou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) z toho, že Ouřeckého na Ukrajinu vyslala s cílem, aby jí po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku. ČVZM vinu odmítají.
Prezident podepsal státní rozpočet, v sobotu vstoupí v účinnost

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyšel ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Králíček skončí jako zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost

Poslanec Robert Králíček (ANO) oznámil, že po zhruba dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu poslance a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat ve sněmovně. Podle zdrojů Ekonomického deníku o jeho konci rozhodl premiér Andrej Babiš (ANO).
Otevřela se zmodernizovaná stranice metra B Českomoravská

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v přilehlé O2 areně od 24. do 29. března.
Energetici doporučují pracovat z domu, jezdit MHD a nelétat

Podpora veřejné dopravy, snížení rychlostních limitů na dálnicích alespoň o deset kilometrů v hodině, vyhýbání se letecké dopravě, práce z domova, pokud je to možné, podpora spolujízdy či podpora vaření na elektřině. To jsou příklady doporučení pro vlády, podniky a domácnosti, která představila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Jejich cílem je zmírnit ekonomické dopady současné energetické krize způsobené válkou na Blízkém východě.
VideoV debatě o změnách pravomocí prezidenta mluví politici o naschválech

Sněmovní ústavně-právní výbor schválil návrh, který má prezidenta republiky připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Místopředseda výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), který je autorem návrhu, tvrdí, že jde o princip, ne o konkrétní postavy. Prohlásil také, že „jsme zažili z jeho (prezidentovy) strany mnoho různých naschválů“ či snah jít na hranu nebo za ni. Vnímá to jako zpřesnění pravomocí při kontrasignaci. Místopředseda téhož výboru Karel Dvořák (STAN) vnímá návrh naopak jako „naschvál vládní koalice vůči prezidentovi“. Má prý několik úskalí – vnímá ho procesně jako přílepek, který dle něj není v souladu s ústavou, boří to i ústavní zvyklosti. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
