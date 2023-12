Izraelská společnost chystá produkci dronů v Česku

Izraelci si spolupráci s českou firmou chválí. „Potřebujeme evropskou společnost, která pro nás bude přístupem na evropský trh i do NATO. Proto jsme vybrali LPP, protože s nimi spolupracujeme roky a považujeme je za velmi vyspělou společnost. Dalším faktorem pro nás byly velmi úzké česko-izraelské vztahy,“ uvedl viceprezident pro marketing divize bezpilotních systémů Amir Bettesh z Elbit Systems.

„Převedeme kompletní výrobu, ale i vývoj, servis, školení personálu a podobně, abychom mohli obhospodařit českého zákazníka. V případě, že si Česko vybere tyto drony, tak i zákazníky v okolí. Bavíme se o tom, že budeme pro Elbit bránou do okolních zemí NATO,“ řekl spolumajitel LPP Radim Petráš.

Moderní armády potřebují posílit flotily dronů

Pro výstavbu centra jsou ve hře až čtyři lokality. Mezi nimi i areál v Pardubicích, kde česká společnost už působí. Drony by mohly mířit i do české armády.

„Zkušenosti z ukrajinského konfliktu nám ukazují, že posílení dronů, ať už malých, nebo velkých, je jednou ze strategických záležitostí všech armád, tu českou nevyjímaje,“ míní předseda sekce obranného průmyslu Hospodářské komory České republiky Lubomír Kovařík.

Centrum má stát zhruba do dvou let – česká firma do něj plánuje investovat stovky milionů korun. Jen ze začátku bude potřebovat až 150 nových zaměstnanců s vysokou kvalifikací.