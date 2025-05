Průmysl v březnu meziročně rostl lehce, stavebnictví výrazně

Stavitelství v březnu meziročně vzrostlo pátý měsíc v řadě, v únoru to bylo ale jen o nepatrných devět desetin procenta a v lednu o 8,2 procenta. Dvouciferným tempem to bylo naposledy loni v prosinci, a to o 10,8 procenta. Vyšší meziroční růst než v březnu evidovali statistici naposledy před třemi roky, tehdy v březnu stoupla produkce o 14,6 procenta. Meziměsíčně pak byla letos v březnu stavební produkce vyšší o 3,5 procenta.

Pozemní stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, se meziročně zvýšilo o 10,4 procenta. Inženýrské stavitelství, kam spadá budování silnic nebo telekomunikačních a energetických sítí, meziročně vzrostlo o 16,2 procenta.