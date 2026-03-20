Francie obsadila ve Středomoří tanker považovaný za část ruské stínové flotily


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzské námořnictvo se v pátek ráno ve Středomoří nalodilo na ropný tanker patřící do ruské stínové flotily. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že loď která se na plavbu vydala z ruského Murmansku, plula pod vlajkou Mosambiku.

„Válka v Íránu neodradí Francii od její podpory Ukrajině, kde ruská válečná agrese pokračuje,“ uvedl Macron. Poznamenal, že lodě, jako je v pátek zabavené plavidlo, financují ruské válečné úsilí. „Nebudeme nečinně přihlížet,“ dodal.

Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám plavidel takzvané ruské stínové flotily. Tak se označují zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce. Evropské země dlouho nedokázaly dodržování těchto sankcí vynucovat, v posledních měsících ale několik takových plavidel obsadily.

Na nezbytnost důsledného zabavování lodí ruské stínové flotily dlouhodobě upozorňuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Několik tankerů v posledních měsících rovněž čelilo útokům bezposádkových plavidel nebo dronů v Černém a Středozemním moři. K některým se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k jiným nikdo.

Belgie zadržela tanker z ruské stínové flotily
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Metnar v Pardubicích vidí spojitost s terorismem. Svolal krizový štáb

Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

K zapálení haly v Pardubicích se přihlásila konkrétní skupina

Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií

Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce

Prezident podepsal státní rozpočet, v sobotu vstoupí v účinnost

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily ráno nové údery na „infrastrukturu“ úřadů v hlavním městě Teheránu, později také na severu Íránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. Dalším střelám čelil židovský stát i během pátku. IDF také zabily mluvčího íránských revolučních gard. Izrael zaútočil v noci na pátek poprvé během současné války na vojenské objekty na jihu Sýrie.
03:14Aktualizovánopřed 1 mminutou

Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Po výrazném čtvrtečním zdražení se po slibu o neútočení na infrastrukturu ustálila také cena plynu.
10:10Aktualizovánopřed 20 mminutami

Krize nutí Kubánce ke kreativitě. Mechanik jezdí na dřevěné uhlí

Nedostatek je na Kubě s jejím sovětským stylem řízeného hospodářství již dlouho běžnou realitou. Situace se zhoršila poté, co USA sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, přerušily dodávky venezuelské ropy a zároveň pohrozily uvalením cel na země, které Kubu zásobují palivem. Výpadky elektřiny jsou nyní na denním pořádku. Benzin je přísně přídělový a na černém trhu se prodává za osm dolarů (asi 170 korun) za litr, šestinásobek oficiální ceny.
před 38 mminutami

Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Ačkoli zde byla částečně dostupná, cílem webů bylo zájemce okrást.
11:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
před 2 hhodinami

Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let

Poslední čtyři německé ledovce za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své plochy, odtávání je tak výrazně rychlejší, než se dosud předpokládalo. Uvádí to nová studie, která za hlavní příčinu považuje změnu klimatu. Geograf Wilfried Hagg z mnichovské univerzity a glaciolog Christoph Mayer z Bavorské akademie věd výsledky svého výzkumu zveřejnili v předvečer Světového dne ledovců, který je 21. března.
před 2 hhodinami

Chytré hodinky sportujícího vojáka odhalily polohu francouzské letadlové lodě

Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému deníku Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle. Le Monde o tom informoval na svém webu. Plavidlo se přibližuje k Íránu, proti němuž od 28. února provádějí Izrael a Spojené státy vzdušné údery.
před 3 hhodinami
