Francie obsadila ve Středomoří tanker považovaný za část ruské stínové flotily

Francouzské námořnictvo se v pátek ráno ve Středomoří nalodilo na ropný tanker patřící do ruské stínové flotily. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že loď která se na plavbu vydala z ruského Murmansku, plula pod vlajkou Mosambiku.
„Válka v Íránu neodradí Francii od její podpory Ukrajině, kde ruská válečná agrese pokračuje,“ uvedl Macron. Poznamenal, že lodě, jako je v pátek zabavené plavidlo, financují ruské válečné úsilí. „Nebudeme nečinně přihlížet,“ dodal.
Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám plavidel takzvané ruské stínové flotily. Tak se označují zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce. Evropské země dlouho nedokázaly dodržování těchto sankcí vynucovat, v posledních měsících ale několik takových plavidel obsadily.
Na nezbytnost důsledného zabavování lodí ruské stínové flotily dlouhodobě upozorňuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Několik tankerů v posledních měsících rovněž čelilo útokům bezposádkových plavidel nebo dronů v Černém a Středozemním moři. K některým se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k jiným nikdo.