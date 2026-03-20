Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Ačkoli zde byla částečně dostupná, cílem webů bylo zájemce okrást.
Za organizátora považují kriminalisté jistého Číňana, po kterém pátrají. Vyšetřování se ale zaměřilo i na zhruba šest set uživatelů zmíněných portálů, oznámila bavorská kriminální policie. V Česku obvinili policisté tři lidi, sdělil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Akci koordinovala unijní policejní organizace Europol.
Nynější operace nazvaná Alice, jejíž součástí byly razie v několika německých spolkových zemích a do které se zapojilo přes dvacet států, je vyvrcholením více než čtyřletého vyšetřování bavorských kriminalistů.
Ti se zaměřili na skrytou část internetu zvanou darknet, konkrétně pak na stránky nabízející dětské pornografické snímky. Ty přilákaly zájemce, kteří si další takový materiál objednali. Smyslem provozovatele bylo získat peníze, ale snímky nedodat.
Bavorský ministr spravedlnosti Georg Eisenreich v prohlášení poznamenal, že i když snímky zájemci nakonec nedostali, falešné obchody skutečnou dětskou pornografii opravdu inzerovaly. „Nesmíme zapomínat, že za každým takovým obrázkem a za každým videem je nepředstavitelné utrpení dětí,“ zdůraznil.
Vyšetřování je podle Eisenreicha šokující, neboť odhalilo, jak vysoká poptávka po dětské pornografii je. V hledáčku policie je nyní okolo šesti set uživatelů, kteří od února 2020 do července 2025 na nyní zablokovaných portálech provedli platby. Bavorské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že 440 uživatelů se již policistům podařilo identifikovat. Policejní prohlášení uvádí, že 89 uživatelů je z Německa, státní příslušnost ostatních nezmiňuje.
„V ČR byly v rámci operace obviněny tři osoby,“ uvedl český policejní mluvčí Vinčálek. Stíhaní jsou podle něj z různých částí Česka a policie je viní z trestných činů souvisejících s dětskou pornografií. Při domovních prohlídkách kriminalisté zabavili 47 kusů výpočetní techniky či nosičů, informoval.