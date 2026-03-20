Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií


20. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Ačkoli zde byla částečně dostupná, cílem webů bylo zájemce okrást.

Za organizátora považují kriminalisté jistého Číňana, po kterém pátrají. Vyšetřování se ale zaměřilo i na zhruba šest set uživatelů zmíněných portálů, oznámila bavorská kriminální policie. V Česku obvinili policisté tři lidi, sdělil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Akci koordinovala unijní policejní organizace Europol.

Nynější operace nazvaná Alice, jejíž součástí byly razie v několika německých spolkových zemích a do které se zapojilo přes dvacet států, je vyvrcholením více než čtyřletého vyšetřování bavorských kriminalistů.

Ti se zaměřili na skrytou část internetu zvanou darknet, konkrétně pak na stránky nabízející dětské pornografické snímky. Ty přilákaly zájemce, kteří si další takový materiál objednali. Smyslem provozovatele bylo získat peníze, ale snímky nedodat.

Sídlo Europolu v Haagu

Bavorský ministr spravedlnosti Georg Eisenreich v prohlášení poznamenal, že i když snímky zájemci nakonec nedostali, falešné obchody skutečnou dětskou pornografii opravdu inzerovaly. „Nesmíme zapomínat, že za každým takovým obrázkem a za každým videem je nepředstavitelné utrpení dětí,“ zdůraznil.

Vyšetřování je podle Eisenreicha šokující, neboť odhalilo, jak vysoká poptávka po dětské pornografii je. V hledáčku policie je nyní okolo šesti set uživatelů, kteří od února 2020 do července 2025 na nyní zablokovaných portálech provedli platby. Bavorské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že 440 uživatelů se již policistům podařilo identifikovat. Policejní prohlášení uvádí, že 89 uživatelů je z Německa, státní příslušnost ostatních nezmiňuje.

„V ČR byly v rámci operace obviněny tři osoby,“ uvedl český policejní mluvčí Vinčálek. Stíhaní jsou podle něj z různých částí Česka a policie je viní z trestných činů souvisejících s dětskou pornografií. Při domovních prohlídkách kriminalisté zabavili 47 kusů výpočetní techniky či nosičů, informoval.

Ilustrační foto

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily ráno nové údery na „infrastrukturu“ úřadů v hlavním městě Teheránu, později také na severu Íránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. Dalším střelám čelil židovský stát i během pátku. IDF také zabily mluvčího íránských revolučních gard. Izrael zaútočil v noci na pátek poprvé během současné války na vojenské objekty na jihu Sýrie.
03:14Aktualizovánopřed 5 mminutami

Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Po výrazném čtvrtečním zdražení se po slibu o neútočení na infrastrukturu ustálila také cena plynu.
10:10Aktualizovánopřed 24 mminutami

Francie obsadila ve Středomoří tanker považovaný za část ruské stínové flotily

Francouzské námořnictvo se v pátek ráno ve Středomoří nalodilo na ropný tanker patřící do ruské stínové flotily. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že loď která se na plavbu vydala z ruského Murmansku, plula pod vlajkou Mosambiku.
před 25 mminutami

Krize nutí Kubánce ke kreativitě. Mechanik jezdí na dřevěné uhlí

Nedostatek je na Kubě s jejím sovětským stylem řízeného hospodářství již dlouho běžnou realitou. Situace se zhoršila poté, co USA sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, přerušily dodávky venezuelské ropy a zároveň pohrozily uvalením cel na země, které Kubu zásobují palivem. Výpadky elektřiny jsou nyní na denním pořádku. Benzin je přísně přídělový a na černém trhu se prodává za osm dolarů (asi 170 korun) za litr, šestinásobek oficiální ceny.
před 42 mminutami

Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Ačkoli zde byla částečně dostupná, cílem webů bylo zájemce okrást.
11:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
před 2 hhodinami

Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let

Poslední čtyři německé ledovce za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své plochy, odtávání je tak výrazně rychlejší, než se dosud předpokládalo. Uvádí to nová studie, která za hlavní příčinu považuje změnu klimatu. Geograf Wilfried Hagg z mnichovské univerzity a glaciolog Christoph Mayer z Bavorské akademie věd výsledky svého výzkumu zveřejnili v předvečer Světového dne ledovců, který je 21. března.
před 2 hhodinami

Chytré hodinky sportujícího vojáka odhalily polohu francouzské letadlové lodě

Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému deníku Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle. Le Monde o tom informoval na svém webu. Plavidlo se přibližuje k Íránu, proti němuž od 28. února provádějí Izrael a Spojené státy vzdušné údery.
před 3 hhodinami
Načítání...