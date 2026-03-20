Krize nutí Kubánce ke kreativitě. Mechanik jezdí na dřevěné uhlí

Nedostatek je na Kubě s jejím sovětským stylem řízeného hospodářství již dlouho běžnou realitou. Situace se zhoršila poté, co USA sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, přerušily dodávky venezuelské ropy a zároveň pohrozily uvalením cel na země, které Kubu zásobují palivem. Výpadky elektřiny jsou nyní na denním pořádku. Benzin je přísně přídělový a na černém trhu se prodává za osm dolarů (asi 170 korun) za litr, šestinásobek oficiální ceny.
Tato mizérie nutí Kubánce přicházet s netradičními řešeními. Šestapadesátiletý Juan Carlos Pino, kubánský mechanik z města Aguacate, upravil svůj Fiat Polski z roku 1980, aby jezdil na dřevěné uhlí. Toto palivo je od ledna, kdy USA zastavily dodávky ropy na Kupu, levnější a dostupnější než benzín.
Pino postavil své zařízení kompletně ze šrotu a recyklovaných předmětů. Dřevěné uhlí hoří uvnitř přestavěné propanbutanové nádrže, která je utěsněna víkem transformátoru. Filtr je vyroben z nerezové lahve na mléko naplněné starým oblečením. Pino připájel 60litrovou palivovou nádrž k zadní části.
Tento inovativní kubánský mechanik poprvé vyjel se svým vynálezem čtvrtého března. V jedné z prvních testovacích jízd ujel 85 kilometrů s maximální rychlostí sedmdesát kilometrů v hodině.
„V takové krizové situaci je to nejlepší možnost, jakou máme,“ uvedl Pino, který se nyní chystá upravit traktor. „Potřebujeme být mobilní, musíme mít možnost zasít plodiny.“
Pino kdysi vytvořil stroj z motocyklu, který dojil tři krávy najednou. Uvažoval o automobilu na dřevěné uhlí již několik let, zpočátku inspirován svým zesnulým strýcem. Pino také využil open-source technologii propagovanou argentinským inovátorem Edmundem Ramosem.
Aktivisté vypravují humanitární pomoc
Otřesná ekonomická situace „ostrova svobody“ nenechává v klidu aktivisty. Web France24 informuje o návštěvě stovky z nich, která přiletěla ve středu do hlavního města Havany s humanitární pomocí pro nemocnice.
Pomoc pro Kubu se chystá také po moři. Video agentury Reuters zachycuje čtvrteční nakládání lodě s humanitární pomocí v přístavu Progreso v mexickém státě Yucatán. Dobrovolnice Marisela Vega informovala, že zásilky obsahovaly rýži, fazole, kojeneckou výživu, dámské vložky, šampon, dětské ubrousky a léky zakoupené z peněžních darů, stejně jako solární panely a jízdní kola. Tato humanitární pomoc je jednou z rostoucího počtu občanských iniciativ na podporu Kuby.