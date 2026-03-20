Krize nutí Kubánce ke kreativitě. Mechanik jezdí na dřevěné uhlí


Nedostatek je na Kubě s jejím sovětským stylem řízeného hospodářství již dlouho běžnou realitou. Situace se zhoršila poté, co USA sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, přerušily dodávky venezuelské ropy a zároveň pohrozily uvalením cel na země, které Kubu zásobují palivem. Výpadky elektřiny jsou nyní na denním pořádku. Benzin je přísně přídělový a na černém trhu se prodává za osm dolarů (asi 170 korun) za litr, šestinásobek oficiální ceny.

Tato mizérie nutí Kubánce přicházet s netradičními řešeními. Šestapadesátiletý Juan Carlos Pino, kubánský mechanik z města Aguacate, upravil svůj Fiat Polski z roku 1980, aby jezdil na dřevěné uhlí. Toto palivo je od ledna, kdy USA zastavily dodávky ropy na Kupu, levnější a dostupnější než benzín.

Pino postavil své zařízení kompletně ze šrotu a recyklovaných předmětů. Dřevěné uhlí hoří uvnitř přestavěné propanbutanové nádrže, která je utěsněna víkem transformátoru. Filtr je vyroben z nerezové lahve na mléko naplněné starým oblečením. Pino připájel 60litrovou palivovou nádrž k zadní části.

Kubánec čelí americké ropné blokádě, pohání auto dřevěným uhlím
Tento inovativní kubánský mechanik poprvé vyjel se svým vynálezem čtvrtého března. V jedné z prvních testovacích jízd ujel 85 kilometrů s maximální rychlostí sedmdesát kilometrů v hodině.

„V takové krizové situaci je to nejlepší možnost, jakou máme,“ uvedl Pino, který se nyní chystá upravit traktor. „Potřebujeme být mobilní, musíme mít možnost zasít plodiny.“

Pino kdysi vytvořil stroj z motocyklu, který dojil tři krávy najednou. Uvažoval o automobilu na dřevěné uhlí již několik let, zpočátku inspirován svým zesnulým strýcem. Pino také využil open-source technologii propagovanou argentinským inovátorem Edmundem Ramosem.

Celá Kuba po kolapsu rozvodné sítě opět skončila bez elektřiny
Ulice v Havaně na Kubě

Aktivisté vypravují humanitární pomoc

Otřesná ekonomická situace „ostrova svobody“ nenechává v klidu aktivisty. Web France24 informuje o návštěvě stovky z nich, která přiletěla ve středu do hlavního města Havany s humanitární pomocí pro nemocnice.

Pomoc pro Kubu se chystá také po moři. Video agentury Reuters zachycuje čtvrteční nakládání lodě s humanitární pomocí v přístavu Progreso v mexickém státě Yucatán. Dobrovolnice Marisela Vega informovala, že zásilky obsahovaly rýži, fazole, kojeneckou výživu, dámské vložky, šampon, dětské ubrousky a léky zakoupené z peněžních darů, stejně jako solární panely a jízdní kola. Tato humanitární pomoc je jednou z rostoucího počtu občanských iniciativ na podporu Kuby.

Dobrovolníci z Mexika vezli humanitární pomoc na Kubu
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily ráno nové údery na „infrastrukturu“ úřadů v hlavním městě Teheránu, později také na severu Íránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. Dalším střelám čelil židovský stát i během pátku. IDF také zabily mluvčího íránských revolučních gard. Izrael zaútočil v noci na pátek poprvé během současné války na vojenské objekty na jihu Sýrie.
Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Po výrazném čtvrtečním zdražení se po slibu o neútočení na infrastrukturu ustálila také cena plynu.
Francie obsadila ve Středomoří tanker považovaný za část ruské stínové flotily

Francouzské námořnictvo se v pátek ráno ve Středomoří nalodilo na ropný tanker patřící do ruské stínové flotily. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že loď která se na plavbu vydala z ruského Murmansku, plula pod vlajkou Mosambiku.
Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Ačkoli zde byla částečně dostupná, cílem webů bylo zájemce okrást.
USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let

Poslední čtyři německé ledovce za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své plochy, odtávání je tak výrazně rychlejší, než se dosud předpokládalo. Uvádí to nová studie, která za hlavní příčinu považuje změnu klimatu. Geograf Wilfried Hagg z mnichovské univerzity a glaciolog Christoph Mayer z Bavorské akademie věd výsledky svého výzkumu zveřejnili v předvečer Světového dne ledovců, který je 21. března.
Chytré hodinky sportujícího vojáka odhalily polohu francouzské letadlové lodě

Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému deníku Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle. Le Monde o tom informoval na svém webu. Plavidlo se přibližuje k Íránu, proti němuž od 28. února provádějí Izrael a Spojené státy vzdušné údery.
