USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).

Současná vlna veder je pro březen bezprecedentní, podle meteorologů odpovídají současné teploty spíš červnu nebo červenci.

Varování před extrémně vysokými teplotami se vztahuje na 38 milionů lidí v regionu. Letní počasí bude podle předpovědi přetrvávat i během víkendu a rozšíří se i na východ. Meteorologové na příval historické vlny vedra upozornili už na začátku týdne.

USA v půlce března zažijí nevídané červnové počasí
Ilustrační foto

V kalifornském Palm Springs teploměr ve čtvrtek ukazoval necelých 42 stupňů Celsia, což je nový místní březnový rekord. Předchozí rekord 40,6 stupně Celsia tam padl o den dříve.

Teploty v částech jižní Kalifornie jsou až o dvacet stupňů Celsia vyšší, než je v tomto období obvyklé, sdělila agentuře AFP meteoroložka z NWS Rose Schoenfeldová.

Předpověď teplot na sobotu pro jih USA ve stupních Fahrenheita. Pro srovnání: 100 stupňů Fahrenheita odpovídá asi 38 stupňům Celsia
Zdroj: NWS

Obyvatelka Los Angeles Terry Salasová AFP řekla, že počasí ve Spojených státech je v posledních týdnech jako pomatené. „Na východním pobřeží jsou tornáda a sníh a tady je horko na padnutí. Takové letní teploty jsme tu v březnu nikdy předtím neměli,“ řekla.

Americká meteorologická služba varuje před vedrem zejména obyvatele států na jihozápadě.

Očekává se, že rekordní teploty během pátku zasáhnou také Texas, Nebrasku a Oklahomu. Do neděle by se pak pásmo denních teplotních rekordů mohlo rozšířit od Los Angeles až po Memphis v Tennessee.

