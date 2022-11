Bidenovi bude osmdesát, přesto se kvůli Trumpovi začíná spekulovat o jeho další kandidatuře

Pokud by Joe Biden za dva roky usiloval o znovuzvolení, vládl by v Bílém domě do svých šestaosmdesáti. Pro Spojené státy, kde většina obyvatel odchází do důchodu v pětašedesáti, by tak letitá hlava státu představovala neznámou. Biden je už nyní nejstarším prezidentem v dějinách USA.