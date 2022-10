Rusko opět viní Ukrajinu z přípravy špinavé bomby. Absurdní, zní z Kyjeva i Západu

Podle nedávné zprávy amerického Institutu pro studium války (ISW) Rusko pravděpodobně připravuje mediální zázemí pro svou akci pod falešnou vlajkou. ISW naznačil, že ruská armáda by mohla vyhodit do povětří Kachovskou vodní elektrárnu na Dněpru ve snaze zakrýt svůj ústup a zpomalit ukrajinskou ofenzivu v Chersonské oblasti.

Protože radioaktivní spad může způsobit vážná onemocnění, jako je rakovina, vyvolala by taková bomba paniku mezi cílovou populací. Široká oblast kolem výbuchové zóny by také musela být evakuována kvůli dekontaminaci nebo úplně opuštěna. Z tohoto důvodu jsou špinavé bomby známé jako zbraně hromadného narušení .

A statement on Defence Secretary Ben Wallace's call with Russian Defence Minister Sergei Shoigu: pic.twitter.com/BbQ9muxKeC

„Jestli Rusko volá a říká, že Ukrajina údajně něco připravuje, znamená to jediné: Rusko už všechno připravilo. Myslím, že svět by měl reagovat co nejostřeji,“ dodal.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.

„Tvrzení, že se Ukrajina chystá použít špinavé bomby na Ukrajině, je absurdní,“ řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a připomněl, že Kyjev za osvobození svého území tvrdě bojuje, proto by nedávalo smysl, aby na něm používal takovou zbraň.

„Znepokojuje nás to, že jde o součást vzoru, který jsme již dříve od Ruska viděli – v Sýrii, ale také na začátku války nebo těsně před začátkem války v únoru. A to je to, že Rusko obviňuje ostatní z toho, že dělají to, co mají v úmyslu udělat sami,“ prohlásil pro portál Politico. „Rusko by nemělo používat tato falešná obvinění nebo tvrzení jako záminku pro další eskalaci války na Ukrajině,“ dodal.

V OSN Moskva mluví o „jaderném terorismu“

Rusko své obavy vzneslo i na jednání Rady bezpečnosti OSN za zavřenými dveřmi. Generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi poslal velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja dopis, kde jej vyzývá, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby zabránil „ohavnému zločinu“ ze strany Ukrajiny. Podobnou snahu by měly podle Moskvy vyvinout i západní země. Použití špinavé bomby by Rusko považovalo za „jaderný terorismus“, stojí v textu.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby v pondělí uvedl, že Rusko již dříve jiné obviňovalo z věcí, které samo zamýšlelo udělat. „V současnosti ale neexistuje žádný důkaz, že by tomu tak bylo i v tomto případě,“ dodal Kirby.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price na dotaz, zda by USA reagovaly stejně jako při použití jaderné bomby i při použití špinavé, konstatoval: „Tak jako tak by to znamenalo následky. Ať už by použili špinavou, nebo jadernou zbraň. To dáváme najevo velice jasně,“ prohlásil Price podle agentury Reuters.