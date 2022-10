Pokud by Rusové použili jaderné zbraně, změnilo by to charakter konfliktu, řekl Stoltenberg

V Bruselu skončila dvoudenní schůzka ministrů obrany Severoatlantické aliance. Mluvili mezi jiným o jaderném odstrašení v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg po jednání řekl, že pokud by Rusko použilo jaderné zbraně, mělo by to pro něj závažné důsledky. „Nebudeme říkat, jak přesně bychom zareagovali, ale samozřejmě by to změnilo charakter konfliktu.“