Rusové se zřejmě pokusí zničit Kachovskou přehradu, domnívají se američtí analytici

Provizorní přemostění Dněpru

Britské ministerstvo obrany v sobotu se své pravidelné zprávě, která se opírá o zjištění zpravodajských služeb, uvedlo, že ruské síly pokračují v budování přechodů přes Dněpr. Podle Britů Rusové dokončili provizorní most vedle často ostřelovaného a poškozeného Antonivského mostu v Chersonu.

„Ačkoli bylo použití podobných mostů téměř jistě zahrnuto do plánování operací v Evropě za dob Sovětského svazu, nyní je to pravděpodobně poprvé za několik desetiletí, co ruská armáda tento most potřebuje,“ uvedla britská rozvědka k budování provizorních mostů.