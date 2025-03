Lidé ve Vyšším Brodě mnohem víc třídí odpad. Pomohl nový systém placení

Obyvatelé města za loňský rok vyprodukovali skoro osm set tun odpadu. Z toho využitelného odpadu bylo téměř pět set tun. „Inspirovali jsme se ve Švýcarsku. Váha je také ve sběrném dvoře. Také jsme rozšířili stanoviště na separovaný odpad, rozšířili kamerový systém. Byly obavy, že lidé budou dávat odpad do jiných popelnic, budou vznikat černé skládky, ale nestalo se tak. Více zapojujeme městskou policii, když lidé u popelnic dávají to, co k nim nepatří,“ řekl starosta Jindřich Hanzlíček (Perspektiva). V budoucnu by chtěli, aby popelnice mohl otevírat čipem pouze vlastník.

Možnost ušetřit

Město systém zavedlo také kvůli tomu, aby neplatilo sankce. V letošním roce budou mít obce povinnost vytřídit šedesát procent odpadu. Pro obyvatele je to možnost, jak ušetřit na odpadech, jako třeba pro Jana Friedla, vlastníka domu se sedmi byty. „Systém se mi líbí, lidé se naučili víc třídit, z pěti popelnic teď používám jen tři. Loni jsem ušetřil za odpad dva tisíce korun. Co mi nevyhovuje, že se platí jednou za rok. Bylo by lepší platit zálohy, aby se ten finanční náklad rozložil,“ řekl Friedl.

V roce 2023 technické služby svezly objemného a směsného komunálního odpadu 558,69 tuny. Loni to bylo 302,94 tuny, rozdíl je tedy 45,78 procenta. Lidé loni vytřídili skoro osmdesát tun papíru, rok předtím to bylo přes 24 tun. Do kontejnerů na sklo vyhodili v roce 2023 téměř 22 tun, loni to bylo zhruba padesát tun. Do speciálních kontejnerů na textil umístili přes patnáct tun oblečení, což je trojnásobné množství oproti roku 2023.