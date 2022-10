Rusové se intenzivně připravují na obranu Chersonu. Ustupují jenom na oko, míní Kyjev

V pondělí Budanov uvedl, že Rusové se z Chersonu nestahují, ale naopak město připravují na očekávanou bitvu. Potvrzuje to i analytická zpráva ISW , podle které se sice Rusové částečně přeskupují ze severozápadu oblasti, zároveň se však připravují regionální metropoli bránit. V rozhovoru pro deník Ukrajinska pravda šéf ukrajinské rozvědky zmínil, že generál jižní skupiny ruských ozbrojených sil Sergej Surovikin se posledními kroky pravděpodobně připravuje na zmírnění reakce ruské společnosti v případě kapitulace nebo ztráty Chersonu. Zároveň však svoje vojska v oblasti posiluje do obranných pozic. Postavení ruské armády v severní části Chersonské oblasti je podle amerického institutu ISW neudržitelné a ukrajinské síly pravděpodobně tuto část znovu dobydou do konce letošního roku. O poznání zdrženlivější pohled má bývalý velitel výcvikového centra spojeneckých sil NATO Pavel Macko, podle něhož se budou Rusové „snažit město bránit až do úplného zničení“. Hlavním problémem nadcházejících bojů podle něj bude terén, kvůli kterému není vývoj bitvy předem rozhodnutý. „Rusové si svoje obranné pozice už připravují. Útočit do zastavené oblasti na připravené obranné pozice je mimořádně vyčerpávající a znamenalo by to zdlouhavé boje a velké ztráty na straně Ukrajiny. Vyžaduje to leteckou převahu, kterou Ukrajina nedokáže vygenerovat. Pro ně by tedy bylo logické blokovat samotný Cherson a snažit se získat výhodný terén v celém okolí a pokračovat v nátlakové válce,“ uvedl generál ve výslužbě pro Českou televizi.

Takzvaná evakuace V neděli potvrdil zástupce ruských okupačních úřadů v Chersonské oblasti Kirill Stremousov, že Rusko průběžně v celém regionu posiluje obranné linie. Okupační správa ostatně už před několika dny vyzvala obyvatele Chersonu a okolních obcí, aby se „evakuovali“ na východní břeh. Podle agentury Interfax tak učinilo dosud kolem pětadvaceti tisíc lidí. Už dříve zástupci okupantů uvedli, že chtějí před příchodem ukrajinské armády z města dostat na šedesát tisíc Ukrajinců. Představitelé ukrajinské vlády a západní experti ale tvrdí, že motivací Ruska, které pokračuje v bombardování civilních objektů včetně energetické infrastruktury a obytných domů, není humanitární pomoc. Někteří z oblasti prchají dobrovolně, ať už jde o místní obyvatele, kteří podporují ruskou invazi, nebo ruské úředníky a pracovníky, kteří byli později posláni do Chersonu. Většina odcházejících je ale podle ukrajinských úřadů nucena domovy opustit i ze strachu z represí. „Nezdá se, že by Rusko mělo z přesídlení desítek tisíc nedobrovolných Ukrajinců do Ruska nějaký ekonomický prospěch, což naznačuje, že účelem takového stěhování je poškodit dlouhodobou ekonomickou obnovu Ukrajiny při znovudobývání jejího území. Hlavně jde ale o podporu pro ruskou kampaň etnických čistek, která se snaží vymýtit ukrajinské etnikum a kulturu,“ míní americký Intitut pro studium války.

Mobilizovaní do první linie Ukrajinská armáda v neděli podle agentury AP uvedla, že ruské síly stáhly za západního břehu Dněpru také své důstojníky a ponechaly tam nově mobilizované, nezkušené síly. „Je velmi nepravděpodobné, že by špatně vycvičení a nově zmobilizovaní záložníci Ruska obstáli a odolali ukrajinskému protiútoku,“ uvádí se rovněž ve zprávě ISW. Podle amerických analytiků by se tak kvůli špatnému výcviku ruských jednotek by je mohla čekat podobná porážka jako v Charkova. Britští představitelé obrany v sobotu uvedli, že ruské síly posilují přechody přes řeku Dněpr u Chersonu. Pro posílení zásobování podle nich poprvé „po desetiletích“ použily bárkový most vedle poškozeného Antonovského mostu.

Miny na Kachovské nádrži Podle agentury AP také ruské jednotky u obce Hornostajivka údajně pokládají miny na levý břeh Kachovské vodní nádrže, ale v minových polích ponechávají průchody pro případné stažení vlastních sil z pravého, západního břehu řeky. Kyjev i západní spojenci tvrdí, že Rusko má v úmyslu zničit elektrárnu a zaplavit rozsáhlá území po proudu řeky Dněpr. Moskva naopak z plánu miny odpálit obviňuje Ukrajinu. Úplné odpálení přehrady ale považuje generál ve výslužbě Pavel Macko za málo pravděpodobné, protože by se tak Rusové odřízli i od zásob vody na Krym. „Ruská armáda by ale mohla odpálit část přehrady tak, aby zaplavila částečně území na pravé straně řeky Dněpr. A to kvůli tomu, aby chytili do pasti ukrajinskou armády v případě, že by postupovala rychleji,“ myslí si. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Budanov v úterý poznamenal, že z důvodu odstřihnutí vodního kanálu zásobujícího Ruskem anektovaný Krym, nevidí zničení přehrady realisticky. Dodal ale, že i v případě úplné exploze, by taková tragédie zpomalila postup ukrajinských vojsk směrem na Cherson pouze o dva týdny.

