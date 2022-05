Kvůli Rusku hrozí největší hladomor od druhé světové války, zaznělo na úvod zasedání G7

Ministři pro výživu na jednání G7 přizvali jako hosty Indonésii, která nyní předsedá skupině největších světových ekonomik G20, Indii, Senegal a zástupce Rozvojového programu OSN a Světové banky. Do debat se přes videomost zapojí také ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Už před deseti dny skupina G7 uzavřela dohodu, ve které tyto státy přislíbily postupně se zbavit závislosti na ruských energiích –⁠ zemním plynu a ropě.

Podle německého zpravodaje ČT Martina Jonáše ministři zahraničí G7 už minulý týden slíbili další krok v postupu proti Moskvě, a to, že nikdy neuznají změny hranic, kterých Rusko dosáhlo silou. „Slíbili také, že budou dále Ukrajinu podporovat zbraněmi, a to tak dlouho, dokud to bude nutné.“