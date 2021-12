Šéfy států EU čeká debata o cenách energií, očkování či napětí ve východní Evropě

Zásadní diskuse čeká šéfy států o společném postupu při krocení vysokých cen energií, na který nemají zdaleka jednotný názor. Zatímco lídři Francie či jihoevropských zemí chtějí prosazovat reformu trhu s energiemi, premiéři Polska či Česka zaměřují svou kritiku na fungování systému emisních povolenek. Německo a řada dalších zemí naproti tomu nechce výrazné změny a diplomaté očekávají, že podstatnější shodu bude stejně jako při předchozí debatě v říjnu těžké nalézt.

S ohledem na zhoršenou pandemickou situaci v řadě zemí by politici měli v navržených závěrech summitu vyzvat k urychlení dalšího postupu očkování včetně posilujících dávek i k co nejpodrobnějšímu odhalování nové varianty omikron. Chtějí také přislíbit další vakcíny pro chudší země s důrazem na Afriku.

Lídři zemí budou mluvit rovněž o řadě zahraničněpolitických témat, mimo jiné o napjaté situaci ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou či o dalším postupu okolo migrantů u vnější hranice EU s Běloruskem. V otázce migrace se zaměří na to, jak finanční a další pomocí přesvědčit co nejvíce mimoevropských států, aby jejich obyvatelé nemířili za azylem do EU.