Bělorusko a Polsko porušují lidská práva migrantů, zdůrazňuje organizace Human Rights Watch

Zpráva uvádí, že tři lidé obvinili polské pohraničníky z rozdělení jejich rodin, včetně oddělení rodičů od dětí, a to tím, že odvezli ty, kteří potřebovali lékařské ošetření, do nemocnice, ale ostatní poslali zpět do Běloruska.

Britské stanici BBC Lukašenko řekl, že běloruští pohraničníci „možná“ pomáhali migrantům překonat polskou hranici, ale popřel, že by je do Běloruska přivedl. Vyzval EU, aby migranty přijala. Minsk tvrdí, že v Bělorusku je asi sedm tisíc migrantů, dodala AFP.

Gazeta Wyborcza upozornila, že ve výše položených otázkách byl použit výraz uprchlíci, namísto migranti. „V záležitosti hranic mají vládnoucí za sebou jak své voliče, tak část voličů opozice. A to přes kritiku domácího i mezinárodního veřejného mínění. Strana PiS je obviňována z porušování mezinárodního práva, z vytlačování migrantů, včetně dětí, do běloruských lesů bez možnosti požádat o azyl v Polsku,“ konstatoval deník.

Na otázku, zda Polsko má přijmout tyto uprchlíky a v případě, že si to přejí, umožnit jim cestu do dalších zemí Evropské unie, odpověděla kladně čtvrtina dotázaných, jednasedmdesát procent záporně. S ubytováním uprchlíků ve svém sousedství nemá problém sedmačtyřicet procent Poláků, devětačtyřicet procent je proti.

Pokud ale vláda spoléhala na to, že konflikt a bezohledné zacházení s migranty zadrží odliv voličů od vládního tábora, tak se tak neděje, upozornila Gazeta Wyborcza. Velká část Poláků sice ospravedlňuje počínání vlády na hranicích, současně ale podpora PiS již v několika průzkumech klesla na rekordně nízkou úroveň třiceti procent.

Příčinou je nejspíše zdražování, zejména paliv, a obavy z rostoucích úroků půjček, jakož i neschopnost vlády poradit si s další vlnou pandemie. Je ale možné, že nebýt krize vyvolané Alexandrem Lukašenkem, vládní strana by přišla o ještě více voličů, připustil list.

Ukrajina posiluje ostrahu hranice s Běloruskem, aby předešla krizi

Ukrajina ve středu zahájila u hranice s Běloruskem speciální operaci – posílení ostrahy o 8500 vojáků a policistů má zabránit možným pokusům o nelegální překročení hranice a nepřipustit vznik migrační krize, jaká v létě vypukla na hranicích Běloruska s Polskem a Litvou. O začátku operace informovala média ukrajinská pohraniční stráž, která operaci koordinuje. Podle dřívějšího vyjádření ministra vnitra jde prakticky o zdvojnásobení dosavadního počtu strážců hranice.

„Na ukrajinsko-běloruské hranici přetrvává hrozba rozšíření migrační krize a pravděpodobnost přesměrování toků migrantů na Ukrajinu, a proto státní orgány společně přijímají opatření k posílení ochrany hranice na tomto úseku,“ citoval list Ukrajinska pravda z vyjádření pohraniční stráže. K ochraně hranice má být nasazeno i letectvo včetně dronů. V pohraničí vzniknou kontrolní stanoviště na silnicích, hlídky budou prověřovat také autobusová a železniční nádraží.

V médiích se již dříve objevila varování před možností, že by se migranti, kteří se z Běloruska marně snaží dostat do Polska či Pobaltí, mohli pokusit proniknout do EU přes Ukrajinu. Nechybí ani výstrahy, že migrační krize, kterou rozpoutal nejbližší spojenec Moskvy, by mohla dále eskalovat a posloužit ke vpádu Ruska na Ukrajinu. Kreml ujišťuje, že se Rusko nechystá napadnout sousední zemi. Ale u ukrajinských hranic soustřeďuje vojenské síly.