Polské síly na hranici odrazily nápor běženců, Bělorusové podle Varšavy ničí plot

V pondělí na stejném přechodu vzrostlo napětí poté, co se tam na běloruské straně shromáždilo velké množství migrantů. Za doprovodu běloruské policie přešli z dočasného tábora v lese, kde žili týden ve stanech a provizorních přístřešcích při nulové teplotě bez dostatku jídla a vody.

Podle polské policie jim běloruské úřady nalhaly, že přijedou autobusy, které je dopraví do Německa.

Polské ministerstvo obrany a pohraniční stráž nyní uvedly, že jejich síly zasáhly vodním dělem a slzným plynem proti migrantům, kteří na ně házeli kamení. Pohraniční stráž na Twitteru zveřejnila videozáznam.

Koczujący przy przejściu granicznym w Bruzgach po stronie białoruskiej🇧🇾, od ok. godziny atakują polskie służby.Wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/ydXw8ZfNNc — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Polsko: Bělorusové ničí hraniční plot

Ještě před tímto incidentem, tedy v úterý ráno, polská pohraniční stráž v sdělila, že v pondělí zmařila celkem 224 pokusů o překročení hranice z Běloruska do Polska. Stočlenná skupina se prý o průnik do země pokusila v úseku hranice u obce Dubicze Cierkewne. Z Polska bylo podle úřadů vykázáno dalších 29 cizinců.

V noci na úterý panoval na přechodu a v jeho okolí klid. Polské ministerstvo obrany nicméně uvedlo, že příslušníci běloruských bezpečnostních sil pod příkrovem tmy stříhali díry v hraničním oplocení, aby jím mohli proniknout migranti.

Tvrzení doložilo na Twitteru záznamem, na němž je vidět skrčenou postavu v uniformě stříhající plot s ostnatým drátem.

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy. pic.twitter.com/die9yCBKWP — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Kaczyński: Lukašenko je nepředvídatelný protivník

Šéf polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, považovaný za nejmocnějšího polského politika, rozhlasové stanici Radio 24 řekl, že ačkoli země už čelí „hybridní válce“, válka se zbraněmi v této chvíli spíše není na obzoru. „Používám slovo spíše, protože máme co do činění s nepředvídatelným protivníkem, mluvím o Lukašenkovi. Ale nezdá se mi, že by si mohl troufnout na něco, co by bylo něco víc než dosud.“

Autoritářský běloruský vůdce Lukašenko, viněný ze záměrného vyvolání migrační krize, prohlásil, že chce zabránit tomu, aby se situace zvrhla v konfrontaci se sousedními státy. „Hlavní věcí nyní je bránit naši zemi, naše lidi a vyhýbat se střetům,“ řekl podle vládní agentury BelTA. Podivoval se přitom nad tím, proč Poláci svou hranici tak střeží. „Nechápu, proč se nasazují letadla, vrtulníky a tanky proti uprchlíkům.“

Lukašenko rovněž sdělil, že chce o migrační krizi znovu mluvit s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. S Merkelovou Lukašenko telefonicky hovořil už v pondělí.

Polsko, Litva a Lotyšsko i EU viní Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k unijním hranicím, čímž se mstí za unijní sankce uvalené na jeho režim kvůli porušování lidských práv.