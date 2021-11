Násilná migrace z Běloruska je operace chystaná deset let, tvrdí polský poradce

„Víme, že je to koncepční operace připravená s názvem Operace Přehrada už od roku 2011. Politický záměr má dvojitý – potrestat Polsko a Litvu za pomoc běloruské opozici a získat peníze pro Lukašenkův režim,“ říká Zurawski. „Kromě toho je také cíl narušit vztahy mezi našimi státy. Polsko, Litva a Estonsko proto vydaly prohlášení, že se navzájem podporují,“ doplňuje.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov Unii navrhl, aby Bělorusku začala poskytovat finanční prostředky, aby migranti zůstali. Argumentoval tím, že už sedmadvacítka takto podporovala Turecko při dřívější velké migrační vlně.

„Teď je to ale nástroj, pomocí kterého běloruské a ruské služby testují odpověď nejenom východních států EU, ale i NATO. Jsou tu určité prvky armádní operace. Víme o tom, že někteří z migrantů jsou převlékáni do běloruských uniforem – takže se nám mísí rozdíl mezi vojáky a převlečenými migranty. Je to jeden z elementů testování této situace,“ míní Zurawski. Podle něj Poláci ví o operaci z informací tajných služeb.