Polsko vyhlásilo nouzový stav u hranic s Běloruskem

Nouzový stav, přinášející omezení ústavních svobod, má trvat třicet dnů ve 183 obcích na východě země. Aktivisté a novináři musí dotčenou oblast opustit do půlnoci ze čtvrtka na pátek. Nebude zde možné pořádat demonstrace, protesty, happeningy, nebo výlety.

„Hybridní válka“

Vilnius, Riga a Varšava obviňují Minsk, že používá migranty jako zbraň v nevyhlášené „hybridní válce“, kterou vede jako odvetu za západní sankce přijaté v reakci na zfalšování běloruských prezidentských voleb z loňského srpna a porušování lidských práv při potlačování protestů.

Varšava vidí za chováním Minsku i pomstu za to, že v Polsku získala azyl běloruská atletka Kryscina Cimanouská, která se ze strachu z represí po konfliktu se sportovními funkcionáři odmítla vrátit z olympijských her v Tokiu do vlasti.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko záměrné posílání migrantů z Iráku či Afghánistánu k hranicím sousedních států nepřímo potvrdil.