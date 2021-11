Lukašenkovi a Putinovi se nelíbí polská reakce na dění na hranici

„Tato noc se nelišila od předchozích, byly pokusy o násilné překročení hranice. Ale byly použity jiné metody,“ konstatoval šéf polského resortu obrany Mariusz Blaszczak. Zatímco v úterý podle něj polští policisté a vojáci odrazili masový pokus o překonání hranice u přechodu Kuźnica-Bruzhi, nyní se pokoušejí do Polska přejít menší skupiny lidí na jiných místech.

„Jsou to skupiny čítající asi tucet lidí, někdy několik desítek osob. Takových pokusů bylo za uplynulou noc několik, ale jsme připraveni,“ prohlásil Blaszczak. Režim běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka nyní podle něj přemýšlí, co dále. „Lukašenko si přivezl lidi z Blízkého východu a teď má problém, co s nimi. Podvedl je, slíbil jim, že půjdou do západní Evropy,“ nechal se slyšet polský ministr.

Běloruská asistence

Mluvčí pohraniční stráže Anna Michalská informovala, že její příslušníci ve čtvrtek zaznamenali, jak běloruské síly pomáhají migrantům při pokusech přejít do Polska poté, co vyklidily tábory poblíž běloruského města Bruzhi.

„Kolem 17. hodiny chtěla skupina asi 500 lidí překročit hranice poblíž našeho stanoviště v Dubicze Cerkiewne. Na naše bezpečnostní složky létaly kameny, větve a byl použit slzný plyn (…). Agresivní lidé byli přivezeni běloruskými kamiony, které později část lidí ze skupiny odvezly. Druhá část útočících se rozprchla do lesa,“ sdělila mluvčí. Několik vojáků podle ní utrpělo lehká zranění.