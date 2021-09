Morawiecki zrušil kvůli Turówu cestu na summit. Nechce se potkat s Babišem, píší v Polsku

Polsko však příkaz dodržet odmítlo a požádalo soud o jeho zrušení s tím, že náhlé zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst.

V maďarské metropoli začíná 4. budapešťský demografický summit, jehož hlavním tématem je Rodina: klíč k udržitelnosti. Záměrem je diskutovat o podpoře mladých rodin a vytváření co nejlepších podmínek pro zvyšování porodnosti a tím zamezit stárnutí populace.

Morawiecki jako šílený řidič v protisměru

Polský opoziční list Gazeta Wyborcza přirovnal postup premiéra Morawieckého ve sporu s Českem k šílenému řidiči, který se po dálnici řítí v protisměru. „V případu Turówa jsme se všichni Poláci stali rukojmími Mateusze Morawieckého, vlády PiS a její bezradnosti,“ napsal deník.

Případ Turów podle deníku vyjadřuje podstatu „evropské“ politiky vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), „která si myslí, že není nutné se ohlížet na nikoho a na nic, dokud její předseda Jaroslaw Kaczyński akceptuje tento stav“.

Řešení sporu je podle komentátora Gazety Wyborczy v zásadě prosté: do rozhovorů o dolu by se místo neschopných vládních politiků měli pustit skuteční odborníci na geologii a ochranu přírody a skuteční diplomaté. Stejně tak by před unijním soudem měli Polsko reprezentovat odborníci na mezinárodní právo, a ne právníci svědčící jen o polské neoblomnosti.

„Jsme teď my všichni Poláci jako pasažéři autobusu, jehož řidič se chlubil, že má schopnosti (polského jezdce Formule 1) Roberta Kubicy, ale následně vyrazil po české dálnici v protisměru, zavinil nehodu, hádá se s policií a nařizuje nám, všem cestujícím, abychom zaplatili za jeho chyby. A co je horší, dál se pokládá za skvělého řidiče a chce řídit autobus,“ uzavřela Gazeta Wyborcza.