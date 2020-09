Řecká policie přesouvá migranty ze zničené Morie do nového tábora. Někteří se k přesunu staví neochotně

Evakuace by měla být dokončena v nejbližších dnech. Operací se účastní také 70 policistek, které mají za úkol přednostně do tábora dopravit ženy a děti.

Někteří z migrantů se podle řeckých představitelů k přesunu na nové místo staví neochotně, protože doufali, že budou moci ostrov opustit, píše agentura Reuters. Ohně v Morii založili někteří její obyvatelé úmyslně kvůli nespokojenosti s podmínkami tam vyhlášené koronavirové karantény. Představitelé řecké vlády podle Reuters sdělili, že po několik příštích dní budou „v dobré víře a díky komunikaci“ pokračovat v přesvědčování migrantů, aby se do nového tábora přemístili.

Nový tábor Kara Tepe, který řecké úřady zbudovaly na Lesbu poblíž správního střediska ostrova Mytilini, může pojmout nejméně pět tisíc lidí. Do středečního rána se do něj přemístilo pouze 1200 lidí, od večera ale do něj začaly proudit další skupiny migrantů. Ve středu ráno v něm podle Reuters bylo 1800 osob, u 56 z nich se prokázal koronavirus.

Tábor Moria byl dlouhá léta kritizován kvůli neutěšeným podmínkám, v nichž byly nuceny pobývat tisíce lidí včetně nezletilých a rodin s malými dětmi. V zařízení původně určeném pro nanejvýš 2750 osob pobývalo podle serveru Ekathimerini letos v únoru více než devatenáct tisíc migrantů a problémy byly zejména s hygienou.

Řecká vláda dříve svolila k evakuaci čtyř stovek nezletilých migrantů bez doprovodu dospělých. Ty by si mezi sebe mělo rozdělit deset evropských zemí. Německá kancléřka Angela Merkelová a ministr vnitra Horst Seehofer v úterý oznámili, že mají v plánu přijmout nejméně dalších 1553 uprchlíků z řeckých ostrovů. Má se jednat o uprchlické rodiny.

Řecko představuje jednu ze vstupních bran do Evropské unie pro tisíce migrantů a uprchlíků přicházejících ze sousedního Turecka. Řečtí představitelé tak dlouhodobě volají po větší solidaritě dalších unijních států a kritizují dublinské dohody. Legislativa z roku 2013 uzavřená mezi členy EU, Švýcarskem, Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem ukládá, že přezkoumání žádosti o azyl přísluší té evropské zemi, do níž cizinec vstoupí jako první.