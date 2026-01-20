Povolení zbourat domy v osadě Bedřiška bylo nezákonné, rozhodl ostravský magistrát

Povolení zbourat několik domů v osadě Bedřiška bylo nezákonné. Ostravský magistrát ho proto zrušil. Vyplývá to z rozhodnutí, které má Česká televize k dispozici. Stroje už ale domy, které městský obvod určil k demolici, zbouraly. Zrušení zatím není pravomocné, účastníci se proti němu mohou odvolat.
„Rozhodnutí stavebního úřadu bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů,“ stojí v rozhodnutí ostravského magistrátu. Nedostatky shledal v textové i výkresové části. „V dokumentaci objektů chybí informace, na základě čeho bylo zejména u staveb, jejichž část má zůstat zachována, ustoupeno od zpracování a předložení statického posouzení,“ stojí mimo jiné v rozhodnutí. Za nedostatečné shledal magistrát také odůvodnění povolení. Rozhodnutí vítkovického obvodního úřadu proto zrušil.
