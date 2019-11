Španělsko jde volit. Katalánská krize posiluje extremisty

Kritizuje multikulturalismus a chce přísnější kontrolu imigrace. „Řekněme, že je trošičku rasistická. Taková klasická strana pravicového extrému,“ upřesňuje pozici Vox Mejstřík. Vzhledem k tomu, že do Španělska už delší dobu nepřiplouvá velké množství lidí z Afriky, toto téma není dominantní. Hlavní je v úvodu zmíněný odpor proti separatismu.

V Evropském parlamentu se Vox zařadil do frakce konzervativců a reformistů vedle české ODS.

Síla regionů

Ve Španělsku neexistuje celostátní hranice pro vstup do parlamentu, která je v Česku nastavena na pěti procentech. Každá z padesáti provincií má tak svým způsobem vlastní volby do tolika míst ve sněmovně, kolik jí připadá vzhledem k počtu obyvatel.

To nahrává regionálním stranám. Po posledních volbách měli zástupci regionálních zájmů obyvatel Katalánska, Baskicka, Navarry, Kantábrie a Kanárských ostrovů celkem 37 poslanců, tedy více než desetinu.

Nejpočetněji jsou zastoupeni katalánští separatisté, a to ve dvou koalicích: socialistická Republikánská levice Katalánska – Suverenisté (ERC–Sobiranistes) a liberální Společně pro Katalánsko – Společně (JxCat).

Tíha koalic

Přirozenými koaličními partnery jsou na jedné straně socialisté s Podemos a na druhé lidovci s Ciudadanos. Neočekává se však, že by jeden z těchto bloků získal většinu v parlamentu.

Levice by se tak musela opírat o separatisty, což dělala i do dubnových voleb. Právě to se jí stalo osudným, když katalánští poslanci odmítli podpořit rozpočet. Pravice by zase musela spolupracovat se stranou Vox. Zatím to sice vylučuje, v Andalusii však lidovci se Ciudadanos k tomuto řešení nakonec dospěli.

Server Politico píše o dvou variantách, jak by se socialisté mohli udržet ve vládě. Obě jsou přitom velmi křehké. První je podpora menšinového jednobarevného Sánchezova kabinetu, druhou pak další pokus o domluvu s Podemos a katalánskými separatisty, který už nejednou ztroskotal.

2015: Překreslení politické mapy

Sága předčasných voleb začala v prosinci 2015. Do té doby byl parlament přehledný: levici zastupovali socialisté, pravici lidovci a vedle nich sedělo jen několik zástupců regionálních stran. Toto uspořádání umožňovalo vznik jednobarevných vlád nebo kabinetů, kde si hlavní strana přibrala spojence z malých uskupení.

Jenže rok 2015 znamenal zlom. Parlament se stal v důsledku hospodářské krize pestřejším, a to až dodnes. Dvě další strany Podemos a Ciudadanos dokázaly oslovit velkou část Španělů po celé zemi.

Volby vyhráli lidovci, ovšem s historicky nejmenší většinou. Složitá jednání nepřinesla žádný výsledek a politici se nakonec obrátili znovu na voliče.

2016: Křehkost rozbitá korupcí

V červnu 2016 se tak konaly předčasné volby. Zvítězila v nich Lidová strana, která vytvořila menšinovou vládu s podporou Ciudadanos a Kanárské koalice. Mohla vzniknout jen díky krizi v Socialistické straně, jejíž poslanci částečně odešli při hlasování o důvěře ze sálu.

Na podzim 2017 zemí otřásla ústavní krize. Katalánská vláda vyhlásila referendum o nezávislosti. Centrální kabinet v Madridu ho rezolutně odmítl a ústavní soud jeho konání zakázal. Krize vyústila ve velké protesty doprovázené drobnými násilnostmi, ve faktickou prohru separatistů a soudní procesy s jejich lídry.

Vláda se také potýkala s dozvuky ekonomické krize, především s masivními protesty důchodců požadujících růst penzí. Osudnou se jí však nakonec stal jeden z největších korupčních skandálů, výše zmíněný Gürtel.

Opoziční socialisté se mezitím konsolidovali. V červnu 2018 svrhli pravicový kabinet a vytvořili svou křehkou menšinovou vládu. Jenže strana brzy poté ztratila poprvé v dějinách většinu v andaluském parlamentu, a když se jí na začátku letošního roku nepodařilo prosadit státní rozpočet, požádala o předčasné volby.

Duben 2019: Cesta do slepé uličky

Další hlasování se konalo v dubnu 2019. Lidovci v něm dosáhli nejhoršího výsledku od pádu frankistického režimu a prvních demokratických voleb v roce 1977. Zvítězili socialisté, ale k většině potřebovali podporu Podemos a dalších jedenácti poslanců z některé jiné strany.

Levicoví politici se nedokázali dohodnout. Podle Mejstříka si socialisté spočítali, že jejich voliči koalici s Podemos nechtějí, a proto si kladli nesplnitelné požadavky s cílem uspořádat nové volby v naději na vyšší zisk. Sánchez dvakrát nezískal důvěru a další pokusy odmítl, čímž nasměroval zemi k listopadovým volbám.

„S vysokou pravděpodobností volby dopadnou stejně jako ty předchozí,“ myslí si Mejstřík. Je tak možné, že sága bude mít brzy i páté dějství.