Kauza Gürtel: Bývalý pokladník španělských lidovců má jít na 33 let do vězení

Samotná Lidová strana byla odsouzena k zaplacení pokuty přes 245 000 eur (6,3 milionu korun) za to, že profitovala z korupční sítě zahrnující bohaté firmy a regionální stranické organizace. Informovala o tom španělská média .

Kauza Gürtel se týká rozsáhlé sítě, v níž byli podnikatelé, funkcionáři a radní za PP obžalováni z korupce, zpronevěry, daňových podvodů či falšování dokumentů. Politici, většinou regionální funkcionáři nebo starostové za PP z oblastí Madridu, Kastilie a Leónu a Málagy, podle soudu během několika let na přelomu století za úplatky ovlivňovali veřejné zakázky.

Napjatě očekávaný rozsudek zasáhl i hlavního obžalovaného podnikatele v této kauze Franciska Correu, který dostal 51 let vězení. Podnikatel, podle jehož jména v německé verzi (česky pásek) byla kauza označena, již dříve soudu přiznal, že lidovcům posílal část peněz, které získal ze zmanipulovaných veřejných zakázek. Correa si již odpykává třináctiletý trest, k němuž byl loni odsouzen v jiném bodě obžaloby.

Verdikt může podle médií způsobit zásadní změnu politické situace v zemi, neboť šéf liberální strany Ciudadanos podporující menšinovou vládu lidovců pohrozil ukončením spolupráce.

„Bylo by velmi závažné, kdyby Španělsko mělo odsouzenou vládu,“ prohlásil Rivera v parlamentu. „Španělsko potřebuje čistou a silnou vládu, která se dokáže bránit před separatismem v této kritické době,“ řekl předseda podle průzkumů nejsilnější španělské strany s odkazem na katalánskou krizi, v níž by podle něho mohla být pozice Madridu dnešním rozsudkem oslabena.

Bárcenas byl také odsouzen k zaplacení pokuty 44 milionů eur. Jeho žena Rosalía Iglesiasová dostala patnáctiletý nepodmíněný trest.

Na mnoho let za mříže poslal soud rovněž bývalé regionální politiky lidovců. Někdejší madridský radní Alberto López Viejo dostal 31 let, bývalý starosta madridského předměstí Majadahonda Guillermo Ortega ještě o sedm let více.