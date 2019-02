Španělský premiér po neshodě nad rozpočtem vyhlásil předčasné volby

Průzkumy favorizují socialisty. Ultrapravici rostou preference

Podle prognózy, kterou tento týden zveřejnil deník El País, by parlamentní volby vyhráli socialisté s asi 24 procenty hlasů a druzí by skončili lidovci s 21 procenty. Spojence socialistů koalici Unidos Podemos by volilo 15 procent voličů a spojence lidovců stranu Ciudadanos 18 procent. Alarmující je nárůst ultrapravicové strany Vox, jíž by nyní dalo hlas kolem 11 procent voličů.

Některá místní média dříve spekulovala, že by se předčasné parlamentní volby mohly spojit s regionálními volbami a s volbami do Evropského parlamentu, které budou ve Španělsku 26. května.