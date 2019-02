Španělský parlament odmítl vládní návrh rozpočtu, v zemi hrozí předčasné volby

Sánchezovi socialisté se do poslední chvíle snažili přesvědčit poslance katalánských separatistických stran, aby vládní návrh podpořili. Ti to ale odmítli poté, co minulý týden kabinet přerušil jednání s katalánskou separatistickou vládou o širší autonomii.

„Pravice neodpustila socialistovi Sánchezovi, že dokázal, aby se před osmi měsíci vyjádřila nedůvěra jejich exlídrovi, konzervativci Marianu Rajoyovi. Od začátku roku bylo jasné, že ať už bude navržen jakýkoliv rozpočet, k jeho schválení bude třeba i hlasů katalánských separatistických stran. Pravice tvrdila, že ho tyto strany budou vydírat a budou chtít ústupky. Vyhrotilo se to do té míry, že vládu obviňovala, že ohrožuje jednotu Španělska.“

Datum nových voleb zřejmě ve středu známo nebude, Sánchez se chce ještě setkat se členy své vlády, uvedl deník La Vanguardia. List s odkazem na vládní zdroje uvedl, že volby by mohly být 28. dubna, tedy zhruba měsíc před regionálními volbami a volbami do Evropského parlamentu, které budou ve Španělsku 26. května.

Vyslovením nedůvěry vládě se stal premiérem Sánchez, jehož socialisté hlasování o nedůvěře iniciovali. Rajoyova vláda přitom padla právě i díky katalánským separatistům, jimž Sánchez slíbil dialog o větší autonomii.

Předčasné byly také předchozí parlamentní volby ve Španělsku. Konaly se v červnu 2016 kvůli tomu, že po volbách z prosince 2015 vznikla patová situace – žádná ze dvou tradičních politických stran (lidovci a socialisté) nezískala absolutní většinu, jako tomu bylo v minulosti.

Jednou z možností je i rozpočtové provizorium

Podle lednového průzkumu veřejného mínění, který provedl státní institut CIS, by volby nyní vyhráli socialisté s asi 30 procenty hlasů, druhá by skončila strana Ciudadanos (17,7 procenta), třetí koalice Unidos Podemos (15,4 procenta) a čtvrtí by se umístili lidovci (necelých 15 procent).

Kromě předčasných voleb je variantou i rozpočtové provizorium. Vláda by tak zůstala u moci až do vypršení mandátu – tedy do roku 2020. Podle španělské ústavy se automaticky prodlužuje platnost předchozího rozpočtu, pokud není do 1. ledna schválen rozpočet nový.