V Madridu začal „proces století“. Katalánským politikům hrozí za vzpouru až 25 let vězení

Soud začal jednat v 10:00 našeho času a neočekává se, že před ním v úterý obžalovaní promluví; zahájení procesu je vyhrazeno procedurálním záležitostem. Na místo před devátou hodinou dorazil katalánský premiér Quim Torra, který už dříve vyzval k osvobození obžalovaných. Na bezpečnost v okolí soudní budovy v centru Madridu dohlíží na 200 policistů.

Vstupu do budovy se domáhá stovka studentů práv a příznivců krajně pravicové strany Vox. Do soudní síně se vejde jen asi sto lidí, z toho 24 míst je rezervováno pro rodiny obžalovaných. Novinářů se do sálu dostane 20 a budou se po dni střídat. Asi padesát míst je vyhrazeno veřejnosti, dovnitř se dostanou ti, kteří se každý den co nejdříve postaví do fronty.