Španělské volby vyhráli vládní socialisté, zřejmě je ale čekají složitá koaliční jednání

S politikou začínal na regionální úrovni. V letech 2004 až 2009 byl radním v Madridu a v roce 2009 poprvé usedl do parlamentu, když vystřídal svého kolegu, který odešel do důchodu. Po neúspěšných volbách v roce 2011 se rozhodl studovat, pracoval jako ekonomický konzultant a přednášel na vysokých školách. V roce 2013 se do parlamentu vrátil a setrval tam do října 2016.