Trump míří do El Pasa a Daytonu, které se vzpamatovávají z víkendových útoků

Podle policie v Texasu vraždil jedenadvacetiletý Patrick Crusius. Jednou z variant je, že kvůli nenávisti k migrantům. Na sociálních sítích se totiž necelou půlhodinu před střelbou objevil nepodepsaný manifest, ve kterém se mluví o „hispánské invazi do Texasu“. Státní zástupce navrhl Crusiovi trest smrti.

Na Trumpa padá kritika

Ve středu obě místa navštíví americký prezident. Po útocích řekl, že Američané musí odsoudit rasismus, bigotnost a bílou nadvládu. Právě z šíření rasové nesnášenlivosti a protimigrační politiky ho ale mnozí jeho odpůrci obviňují. „Viděli jsme, jak v této zemi rostou zločiny z nenávisti. Každý jeden za poslední tři roky. To, co se stalo v sobotu, je jen důkazem toho, co prezident provádí,“ uvedl demokratický kandidát na prezidenta Beto O’Rourke.

„Musíme reformovat naše zákony v oblasti duševního zdraví, abychom lépe identifikovali duševně narušené jedince, kteří mohou páchat násilné činy, a zajistit, aby se těmto lidem nejen poskytlo léčení, ale v případě potřeby nedobrovolné uvěznění. Duševní nemoc a nenávist jsou těmi spouštěči, ne zbraň,“ uvedl Trump.