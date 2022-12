Některý ze zamítnutých uchazečů se do volby vrátí, očekává Kroupa. Rohanová by dle něj měla být vyřazena

přehrát video Interview ČT24 – Daniel Kroupa (2. 12. 2022) Zdroj: ČT24

„Shoda je především v jejich ambicích, v ostatních věcech nacházíme odlišnosti,“ říká ke kandidátům na post hlavy státu Kroupa. Podle něj je ale zvláštní, že mezi uchazeči nejsou patrné zásadní rozdíly. „A témata, o která by se mohli střetnout,“ doplnil. To, že většina kandidátů říká, že chtějí být prezidenty všech lidí, je podle Kroupy klišé. „To je bohužel také určitý rys těchto kandidátů, že nedokáží přijít s něčím novým. Ani v těch heslech, která si zvolili na billboardy, neprojevili tvůrčí invenci,“ okomentoval politolog. Někteří nemají politickou zkušenost, to je dle Kroupy pravděpodobně výhodou. „Nicméně pro výkon prezidentské funkce bychom očekávali, že se budou dobře orientovat v politice. A hlavně, že budou dobře znát náš ústavní a stranický systém.“

Odkaz Vše o prezidentských volbách

„Trochu mám problém s těmi kandidáty, kteří se nominují takříkajíc sami. (…) Očekával bych, že za nimi bude stát nějaké hnutí. A nemusí to být hnutí přímo politické,“ uvedl s tím, že například kandidáti Andrej Babiš , jehož nominovalo hnutí ANO, nebo také Josef Středula , za nímž stojí odbory, z toho vybočují. Přímá volba v českém ústavním systému dle politologa nemá co dělat, její zavedení byla chyba, uvedl. „Je to parlamentní systém, to znamená, že parlament má tyto nejvyšší funkce generovat. Prezident má pravomoce, které přímé volbě neodpovídají.“ Rohanová by měla být vyřazena, soudí politolog Počet kandidátů se ještě může změnit, pokud někteří neúspěšní uchazeči, kteří dle ministerstva vnitra nesplnili zákonné požadavky, uspějí se svým odvoláním. „Očekávám, že některý z těch zamítnutých kandidátů se do volby znovu vrátí,“ soudí politolog. Dle Kroupy by naopak měla být vyřazena Denisa Rohanová, která má podpisy zákonodárců, kteří již nedrží mandát. „Řekl bych, že i z logiky naší ústavy vyplývá, že ta osoba má být nominována senátory a poslanci, kteří mají mandát.“ „Nevidím velký rozdíl v tom, jestli uchazeč nasbírá podpisy občanů, či zákonodárců. Protože ti jsou voleni a za nimi stojí voliči nepochybně ve velkém počtu,“ soudí Kroupa. Nicméně je dle Kroupy snaha o sesbírání podpisů nejméně padesáti tisíc občanů poměrně dobrou částí kampaně.

Odkaz Devět uchazečů splnilo zákonné požadavky a může usilovat o prezidentský úřad

Zajímavější než průzkumy je volební potenciál, říká Kroupa Někteří z kandidátů na prezidenta se České televizi svěřili s tím, že je sesbírání takového množství podpisů lidí těžké, jelikož někteří občané nechtějí uvádět na podpisový arch své údaje. „Vypovídá to o tom, že ti, kteří se o to zajímají, jsou spíše starší voliči, kteří si s sebou nesou zkušenosti z minulého režimu. Zkrátka a dobře – to jméno je někde zapsané a kdo ví, kdy to na mě někdo vytáhne,“ okomentoval Kroupa. Volebním průzkumům by Kroupa nepřisuzoval příliš velkou váhu. „To je řez společností v jediném okamžiku. Respektive veřejným míněním, které je plovoucí. Z tohoto hlediska je spíše zajímavý volební potenciál jednotlivých kandidátů, protože ten se dá změřit poměrně přesně a odpovídá sociální realitě.“ „U průzkumů se můžeme opřít o dlouhodobý trend. Ten ukazuje, že hnutí ANO, tedy především Babiš, má kolem třiceti procent voličů, kteří jsou stabilní a se kterými může počítat,“ podotkl s tím, že pro Babiše však bude obtížné získat voliče mezi nerozhodnutými.