Nerudová v listopadu podle modelu Ipsos dotáhla Pavla. První kolo by vyhrál Babiš

Za touto trojicí v listopadovém modelu skončili stejně jako v říjnu senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Fischer by měl 6,4 procenta hlasů a Hilšer 4,2 procenta. Za nimi by následovali prezidentští kandidáti Jaroslav Bašta s 3,6 procenta, Josef Středula s 3,1 procenta, Denisa Rohanová s 1,5 procenta a Tomáš Zima s 1,2 procenta hlasů.

Pavla by v listopadu v porovnání s předchozím měsícem volilo v prvním kole prezidentské volby o 2,6 procenta lidí méně. Naopak Babiš by získal proti říjnu o 6,4 procenta více hlasů a Nerudová o 8,1 procenta.

S ohledem na volební potenciál by umístění na prvních třech místech bylo odlišné. Největší potenciál měl v listopadu podle Ipsos Pavel těsně následovaný Nerudovou a třetí by byl Babiš. Pokud by Pavlovi dali v prvním kole hlas všichni, kteří jeho volbu alespoň zvažují, získal by 38,3 procenta voličů. Nerudová by měla 37,1 procenta a Babiš 35,7 procenta. I v tomto směru si ale Babiš a Nerudová proti říjnu polepšili, a to o sedm, respektive deset bodů, zatímco potenciál Pavla klesl o procentní bod.