Polsko zavře restaurace a zpřísní setkávání, další země omezují vycházení

Polsko hlásí nejvyšší denní přírůstek nákazy koronavirem od začátku pandemie, za poslední den se tam virus prokázal u dalších 13 632 lidí. Premiér Mateusz Morawiecki oznámil nová opatření proti šíření nákazy, která začnou platit v sobotu.

Zavřené příští dva týdny zůstanou bary a restaurace, s výjimkou zařízení, kde si je možné jídlo odnést sebou. Společně se bude moci setkat nejvýše pět lidí. Děti budou smět chodit ven pouze od 8:00 do 16:00, a to pouze v doprovodu dospělého. Děti od čtvrtých tříd výše se budou muset učit dálkově. Předseda vlády rovněž vyzval seniory starší 70ti let, aby zůstali doma.

Pokud nová přísnější opatření nezaberou, vláda nevyloučila celostátní karanténu včetně uzavření hranic a omezení pohybu obyvatel země.

Bavorsko vyžaduje testy pro pendlery, zaplatí jim je

Podle informací z diplomatických zdrojů začne Bavorsko pátkem uplatňovat požadavek, aby pendleři přijíždějící z rizikových oblastí, tedy i z Česka, předkládali negativní koronavirový test.

Na první podstoupení testu budou mít ovšem sedm dní, poté ho budou muset opakovat jednou týdně. Testy budou pro zahraniční pracovníky bezplatné, náklady bude hradit bavorská vláda.

Na Slovensku začíná pilotní fáze plošného testování na koronavirus, a to ve čtyřech okresech na severním a východním Slovensku, kde je šíření koronaviru nejhorší.