Na Slovensku začalo plošné testování, zatím se týká čtyř nejpostiženějších okresů

„Lidé mohou přicházet volně, odevzdají své identifikační údaje, zdravotníci jim odeberou vzorek pro takzvaný antigenní test a ještě na místě, do patnácti až třiceti minut, by lidé měli dostat výsledek, zalepený v obálce s pokyny, jak pokračovat dál, pokud jsou pozitivní,“ popsal Obrovský.

Slovensko zavádí prakticky zákaz vycházení

Slovensko kvůli šíření koronaviru od soboty 24. října do neděle 1. listopadu výrazně omezí volný pohyb lidí, až na výjimky prakticky zavede zákaz vycházení. Režim by měl být následně prodloužen o dva týdny, ale se změněnými podmínkami.

Na většině slovenského území budou moci příští týden i bez negativního výsledku testu na koronavirus obyvatelé jezdit například do zaměstnání, na samotné testování, do přírody v okresu svého bydliště, dále do obchodů s potravinami, lékáren či k lékaři nebo do banky. Volný pohyb nebude omezen mezi 01:00 až 05:00.

V týdnu po prvním kole celostátního testování, tedy po konci příštího týdne, budou moci některé ze zmíněných výjimek včetně cesty do práce využívat pouze lidé, kteří se prokážou negativním testem. Tato přísnější pravidla budou již v prvním týdnu zákazu vycházení platit ve výše zmíněných čtyřech okresech, které jsou nákazou nejvíce zasaženy.

Po druhém plošném otestování by již ve volném pohybu neměli být omezeni ti, kdo znovu budou mít negativní test. Vláda tak chce přimět lidi, aby využili připravovaného plošného testování nebo se sami nechali otestovat.

Od příštího pondělí na čtyři týdny přejdou na distanční výuku také žáci druhého stupně základních škol; již v současnosti se tímto způsobem učí středoškoláci či studenti vysokých škol. Mateřské školy a třídy se žáky prvního stupně zůstanou v provozu.