Zákaz předjíždění kamionů se rozšíří na další desítky kilometrů dálnic

On sám se s takto nezodpovědnými kolegy na cestách setkává prakticky denně. Za volantem tráví už téměř čtvrt století, rozhodnutí ministerstva dopravy chápe, omezení navíc by ale podle něj mohla být spíš přítěží.

Velké množství kamionů denně v průměru jezdí také v Brně právě u křížení D1 a D2. Téměř devatenáct tisíc jich pak řidiči potkají na Pražském okruhu u Slivence. Na dálnici D8 u Zdib je to kolem třinácti tisíc. Právě i tam by tak letos měl začít platit zákaz předjíždění kamionů.

Obecně silná kamionová doprava tuzemské silnice často zatěžuje na trasách do Německa – tedy na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova nebo na D8 vedoucí do Drážďan. Další nákladní vozidla pak ve velkém počtu míří přes dálnice D1 a D2 na hranice se Slovenskem.

Na D1 mezi Prahou a Brnem nesmějí řidiči nákladních aut předjíždět skoro nikde už teď. Hrozí za to pokuty, které policisté na už zmíněné Vysočině dávají prakticky denně.

V první polovině roku chce stát – s pár výjimkami – rozšířit tento zákaz od hlavního města až do Vyškova. A nejen tam. Například na D11 půjde zhruba o desetikilometrový úsek mezi Jirny a Břístvím. Zákazové značky přibudou i na Mělnicku nebo na jih od Brna. Jde o vytížené oblasti, které ministerstvo vytipovalo ve spolupráci s policisty. Resort chce předcházet mimo jiné komplikacím v zimě.

„Při hustém sněžení zejména řidiči z jižních zemí vjížděli do levých rychlých pruhů a dokázali zablokovat dálnici na mnoho hodin,“ tvrdí ministr dopravy Martin Kupka (ODS), podle nějž to zároveň „nepochybně“ přispívá k větší bezpečnosti na dálnicích.

Dynamické řízení místo cedulí

S tím dopravci souhlasí, kritizují ale způsob, kterým k tomu dochází. „Ve 21. století by slušelo českým dálnicím spíš dynamické řízení, to znamená opustit formu plechových cedulí a přistoupit na to, co má Německo, Rakousko nebo většina západních zemí,“ nabádá prezident sdružení dopravců Česmad Bohemia Josef Melzer.

Přibývající auta a hlavně kamiony rovněž víc zatěžují povrchy silnic. Vznikají v nich praskliny a vyjeté koleje. Silničáři kvůli tomu musejí opravit třeba kus D5 u Berouna. V květnu tam firma nainstaluje vysokorychlostní váhu – další nástroj, pomocí kterého se stát a obce snaží nákladní dopravu regulovat. Ředitelství silnic a dálnic jich chce mít do konce roku třicet, nyní je v provozu třetina.