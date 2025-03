Mezi Austrálií a Čínou to vře kvůli anonymům z Hongkongu

Hongkong označuje právníka Kevina Yama za nepřítele státu, i když mu k tomu dlouho nedával žádný důvod. Yam se bývalé britské kolonii narodil, v deseti letech ale odešel s rodiči do Austrálie a získal její občanství. Do země původu se vrátil po studiích a sedmnáct let tam pracoval.

Zažil bouřlivé demonstrace na obranu demokracie, sám se v nich ale nijak neangažoval. Psal pouze o rodičovství a jídle. Hongkong definitivně opustil před třemi lety.