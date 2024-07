Hongkong si zvyká na čínské přiškrcení

Události: Situace v Hongkongu, pět let po protestech (zdroj: ČT24)

Před 27 lety přešla bývalá britská kolonie Hongkong pod čínskou správu. Peking tehdy slíbil městu, že jeho demokratické svobody zachová na dalších padesát let, tedy do roku 2047. Dnes však Hongkong svazují přísné zákony o státní bezpečnosti a od posledních mohutných prodemokratických protestů uplynulo pět let.