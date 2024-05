Sláva Hongkongu už nezazní. Soud neoficiální hymnu zakázal, protože se mohla stát „zbraní“

Hongkong, poloautonomní území Číny, nemá oficiální hymnu. Neoficiální alternativou k čínskému Pochodu dobrovolníků se v roce 2019 stala píseň Glory to Hong Kong (Sláva Hongkongu). Text odkazuje na „slzy na naší zemi“ a zmiňuje „demokracii a svobodu“.

Energie pro protestující

Tato slova často zpívali prodemokratičtí demonstranti během masových protestů – největších, jakým čínská vládnoucí komunistická strana čelila od demonstrací na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Vyvolal je návrh zákona, podle něhož by podezřelí v Hongkongu mohli být souzeni v Číně.

Následné represe téměř vymazaly opoziční hlasy. Teď má zmizet i protestní píseň. V době demonstrací ji napsal tehdy zhruba dvacetiletý hudebník, který vystupoval jen jako Thomas. Čínské redakci BBC News tehdy řekl, že doufá, že píseň „sjednotí obyvatele Hongkongu a povzbudí morálku veřejnosti“.

Mezi protestujícími se staly populární křesťanská píseň Sing Hallelujah to the Lord nebo Do You Hear the People Sing z muzikálu Bídníci, Thomas ale prý cítil potřebu skladby, která by víc vystihovala energii demonstrujících. Proto složil pochodovou melodii. Spontánně začaly ke Slávě Hongkongu vznikat videoklipy, rezonovalo zvláště video, kde orchestr a sbor má nasazené masky na ochranu před slzným plynem.