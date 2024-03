Pro jedny je pročínský moc, pro jiné málo. Nobelistu žalují, že uráží národní hrdiny

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , AP , Time , The Guardian

Vlastenecké kampaně jsou v posledních letech v Číně stále častější, jejich iniciátoři na internetu útočí na novináře, spisovatele a jiné osoby veřejného života, které podle nich pošlapávají důstojnost země. Ale je neobvyklé, že by se terčem útoku stala tak významná osobnost jako držitel Nobelovy ceny Mo Jen.

Mo Jen přitom je prvním čínským občanem, který dostal Nobelovu cenu za literaturu, avšak ne prvním Číňanem. V roce 2000 prestižní ocenění získal čínský spisovatel Kao Sing-ťien, který však žije od konce osmdesátých let jako politický uprchlík ve Francii a jeho knihy byly v Číně zakázány.

Devětašedesátiletý Mo Jen měl s Pekingem už několik konfliktů, obecně je ale režimem spíše respektován. V roce 2011 se stal viceprezidentem státem podporovaného svazu čínských spisovatelů. Poté, co o rok později obdržel Nobelovu cenu, ho Komunistická strana Číny ocenila jako výjimečného reprezentanta čínské rostoucí hospodářské síly a mezinárodního vlivu.

„Obchodníci s on-line nacionalismem mají rozsáhlé obecenstvo složené z lidí, kteří jsou dost frustrovaní ze svých zaměstnání i životní úrovně,“ podotknul pro The Guardian politolog z Chicagské univerzity Dali Yang. Podle analytiků, na něž se britský deník odvolává, je tento „hon na čarodějnice“ obzvlášť intenzivní od dob covidu, kdy desítky lidí držela nulová tolerance v izolaci, což se projevilo i na jejich ekonomické situaci.

Čínský bloger Murong Xuecun, který momentálně žije v australském exilu, uvedl, že nevidí žádný důkaz nasvědčující, že by vláda podporovala útoky vůči Moovi, současně ale podle něj vytváří prostředí, kde jsou takové nacionalistické výpady podporovány. „Tento trend podněcuje lidi, aby o sobě navzájem informovali a zaměřovali se na ty, kteří se odchylují od hlavních ideologií nebo prosazují univerzální hodnoty,“ obává se.

Nicméně se zdá nepravděpodobné, že by bloger Wu Wan-čeng soudní spor vyhrál. Čínská vláda se zatím k této kauze oficiálně nevyjádřila, ale státní bulvární deník Global Times zveřejnil článek, v němž citoval nedávný projev Mo Jena, čímž nepřímo naznačil oceňovanému spisovatelovi svou podporu. Bývalý redaktor deníku a břitký komentátor Hu Xijin navíc Moovo obvinění označil za „frašku“ a „populismus“.

Nobelova cena za literaturu zamířila do Číny

Mo Jenovy knihy patří v Číně k nejprodávanějším. Nazýván je čínskou verzí Franze Kafky či Josepha Hellera, přiznává vliv magického realismu Gabriela Garcíi Márqueze, tvorby H.D. Lawrence či Ernesta Hemingwaye. V českém překladu se poprvé představil po získání Nobelovy ceny asi svým nejznámějším titulem Krev a mlíko, který na příběhu malého chlapce seznamuje čtenáře také s dějinami Číny téměř celého dvacátého století.

Popularitu Mo Jenovi v Číně zajistilo zfilmování jeho románu Rudé pole. Snímek z roku 1987 získal o rok později na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale v Západním Berlíně hlavní cenu Zlatého medvěda.

Rolníkem, vojákem, spisovatelem, ale ne disidentem

Mo Jen své dílo zasazuje často do sociálního kontextu a hojně čerpá ze svého dětství. Narodil se v roce 1955 v zapadlém koutě východočínského Šan-tungu do rodiny chudých rolníků, s níž si prošel všemi katastrofami, které Čínu padesátých a šedesátých let postihly.

Kolotoči polní dřiny unikl, když vstoupil do armády, která mu umožnila vystudovat a psát knihy nepodléhající cenzuře tolik jako díla jiných autorů. Autorovo pravé jméno zní Kuan Mo-jie, pseudonym Mo Jen si zvolil ještě před vydáním prvního románu a znamená „nemluvit“.

Privilegium obejít cenzuru využíval Mo i k textům silně kritickým ke komunistickému zřízení. Zobrazil mimo jiné odvrácené stránky závratného vývoje čínské ekonomiky. „Literatura a umění by měly odhalovat temnotu a nespravedlnost společenského uspořádání,“ řekl při přebírání čestného doktorátu na univerzitě v Hongkongu v roce 2005.