Nový zákon dusí zbytky odporu v Hongkongu. Prohřeškem může být kniha i žert

Správce Hongkongu John Lee zdůraznil, že lidem odsouzeným na základě zákona o státní bezpečnosti nebude běžně umožňováno předčasné propuštění. Vyjádřil se tak poté, co místní média uvedla, že úřady zablokovaly pondělní předčasné propuštění aktivisty Ma Chun-mana.

„Prohřeškem může být už to, že někdo bude kritizovat vládu, dopustí se nějakého nevinného žertu nebo bude mít třeba doma literaturu s citlivým obsahem, která se před lety v Hongkongu běžně prodávala, ale dnes je zakázaná,“ popsala Šámalová. Správce města má také nově pravomoc zakázat činnost podniku nebo organizace, u kterých má podezření na vměšování se do vnitřních záležitostí Číny. Zákon dále umožňuje zadržet lidi bez vznesení obvinění až na šestnáct dní a konání soudních procesů za zavřenými dveřmi.

Hongkongská vláda přijetím zákona plní resty z minulosti, dodala Šámalová. „Snažila se prosadit tento zákon (...) už v roce 2002 a 2003, ale tehdy proti němu vyšlo do ulic půl milionu lidí a podařilo se jim ho zvrátit,“ vysvětlila. Kauza dokonce stála místo tehdejší ministryni vnitra. Tehdy navíc fungovala ve městě ještě opozice, která dokázala návrh v následujících letech zablokovat a odsunout na neurčito.

Ve společnosti je dopad současného opatření prý výrazně znát. „Nikdo přesně neví, kde vede červená linie, co už by mohlo být trestné, a co nikoliv,“ vylíčila Šámalová. Vláda také vyzývá občany, aby udávali své blízké či sousedy, což vytváří všudypřítomnou nedůvěru.

„Kapitán Amerika“ zůstává za mřížemi jako varování

V minulosti se zákon o národní bezpečnosti využil k ukončení již zmíněných protestů v roce 2020 či během pandemie covidu-19, kdy pod její záminkou úřady zakázaly veřejná shromáždění. Stejně tak prostřednictvím zákonu čínský režim během pár posledních let zatkl nebo vyhnal z Hongkongu své největší odpůrce.

Aktivista Ma Chun-man byl výraznou postavou prodemokratických demonstrací z přelomu let 2019 a 2020. Dostal přezdívku Kapitán Amerika 2.0, protože při protestech třímal v ruce štít zmíněného komiksového hrdiny. V roce 2021 byl shledán vinným z podněcování k separatismu prostřednictvím svých sloganů a prohlášení. Na základě bezpečnostního zákona byl pak odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení. Ma se proti verdiktu odvolal a trest mu byl snížen na pět let. Předpokládalo se, že za dobré chování mu bude trest zkrácen o třetinu a že se tedy dostane na svobodu v pondělí. To se však nestalo.

Hongkongský správce Lee prohlásil, že ohrožování národní bezpečnosti je závažný zločin a je zapotřebí dát jasně najevo, že nebude běžnou praktikou umožňovat pachatelům takových zločinů předčasné propuštění. „Je to varování pro všechny, aby se nedopouštěli žádných činů a aktivit, které ohrožují národní bezpečnost,“ zdůraznil Lee.

Procesy s představiteli protestů stále probíhají, dodala Šámalová. „Měly by vrcholit během letošního jara, kdy se očekává, že padnou vysoké tresty,“ předeslala.