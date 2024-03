Za nevhodnou knihu vězení, za povstání doživotí. Hongkong schválil tvrdý bezpečnostní zákon

Hongkongští poslanci jednomyslně přijali zákon o národní bezpečnosti. Stalo se tak necelé čtyři roky poté, co ve snaze omezit disent přijala podobnou legislativu Čína. Za povstání či velezradu bude od soboty hrozit v Hongkongu doživotní vězení, za držení pobuřujících publikací pak několik let za mřížemi. Některá ustanovení umožňují úřadům občany trestně stíhat i za zločiny spáchané mimo hranice Hongkongu, upozornila agentura AP.

Povinnost zavést své vlastní bezpečnostní zákony dával Hongkongu jeho zakládající zákon, takzvaná „miniústava“ platná od roku 1997. Předchozí pokus o jejich zavedení selhal v roce 2003, když na protest proti kontroverznímu návrhu vyšly do ulic statisíce lidí.

Ačkoliv byl vývoj postupný, dramatickou změnu tamní politické scény přinesl rok 2019, kdy Čína navrhla zákon o vydávání osob, podle něhož by podezřelí v Hongkongu mohli být souzeni v Číně. Následné protesty byly jedněmi z největších v historii města.

Soud v Hongkongu poslal na léta do vězení aktivisty, kteří roku 2019 vtrhli do parlamentu

Před pár dny bylo k několikaletým trestům vězení odsouzeno dvanáct hongkongských aktivistů, kteří v roce 2019 vtrhli do parlamentu poté, co se zúčastnili protestního průvodu proti návrhu zákona umožňujícího vydávání zatčených lidí do pevninské Číny. V souvislosti s protivládními protesty bylo v Hongkongu od roku 2019 zadrženo více než 10 200 lidí.