Koruna je vůči euru rekordně silná. Lidé na dovolené v Alpách to ocení, vývozci se neradují

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež podotkl, že na ceny zájezdů aktuální situace příliš velký vliv nemá. „Cestovní kanceláře mají předplacené kapacity dlouhodobě dopředu,“ řekl. Může to mít podle něj nicméně v této chvíli velký vliv na last minute dovolené, případně na zájezdy počítané na míru. „Protože tam se promítá ten přímý kurz koruny,“ zdůvodnil. Výrazně bude silná koruna podle něj znát na fakultativních výletech. „Protože ty se většinou platí právě v té měně v zahraničí,“ uvedl.

To potvrzuje i Eduard Kugler, který pracuje jako delegát cestovní kanceláře v italském Val di Fieme. „Když si vezmu, že loni stálo pivo pět eur, letos stojí 5,50, tak vůči té silné koruně to prakticky není žádný rozdíl. To samé u pizzy, která loni stála sedm, osm eur až deset eur, teď stojí sedm až deset eur,“ přiblížil. Zatímco loni stála káva v italském Val di Fieme v přepočtu 128 korun, letos to je 131. Pizza quattro formaggi loni stála v průměru 205 korun, letos je to o deset korun víc.

I když řada zahraničních středisek zvedla ceny, díky silné koruně se pro Čechy lyžování v zahraničí tolik neprodraží. To platí jak u jídla, tak u skipasů. „Češi nakupují i přímo v té destinaci na kopci. Koupí si oběd, občerstvení. A tam se samozřejmě výrazně projevuje to, že koruna je momentálně velmi silná,“ podotkl mluvčí CK Fischer a Nev-Dama Jan Bezděk.

Silná koruna nyní láká například i Čechy do Alp. Dovolená v tamních horských střediscích zdražila za poslední rok asi o desetinu. Díky posilující koruně si čeští turisti připlatí jen tři až pět procent. Zájem o lyžování v Itálii a Rakousku potvrzují ve většině cestovních kanceláří. „Veškeré útraty budou výhodnější. Některé termíny už máme vyprodané, a to třeba nebylo tak úplně častým jevem v letech minulých,“ uvedl majitel CK Sport – Kids Filip Zeman.

Ekonom: Přijde vystřízlivění

Euro bylo nejdražší po zahájení ruské agrese proti Ukrajině. Dosahovalo 25 korun a sedmdesáti haléřů. Pak koruna začala posilovat a držela se v pásmu 24 korun a padesáti až sedmdesáti haléřů. Několik měsíců českou měnu uměle posilovaly intervence České národní banky. V posledním měsíci, už bez pomoci, koruna dál sílila. V pondělí odpoledne vycházelo euro na méně než 23,90.

Důvodů je několik – například uvolnění protiepidemických opatření v Číně, které posiluje trhy. Optimismus přináší i pokles cen plynu na trzích a z toho plynoucí zmírnění obav z recese v Evropě. Koruně pomáhá i připravenost české centrální banky měnu chránit před prudkým oslabováním.

„Na prvním místě bych řekl, že je to takový ten příběh o konci inflace. Zatímco na podzim všichni byli v depresi, jak je vysoká inflace, tak dnes se zdá, že na finančních trzích tento příběh už neplatí a všichni věří, že inflace začne velmi rychle klesat, brzy se dostane na inflační cíl,“ okomentoval situaci hlavní ekonom Creditas Petr Dufek.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila se na současné pozici koruna neudrží. „Myslím si, že tam je spousta rizik, a že hodnota, kterou vidíme teď, by v podstatě odpovídala tomu, že je to všechno vyřešené a za námi, což realisticky tak úplně není, myslím si, že přijde vystřízlivění,“ řekl.

Za posílením koruny podle Hradila stojí to, že si zahraniční kapitál hledá alternativní uplatnění. „Do té doby, než se začala nějak řešit evropská energetická krize a i ta čínská covidová, tak byl kapitál do značné míry zaparkován, nejčastěji v americké dolaru. Teď nastává situace, kdy vyhlídky americké ekonomiky klesají, klesá i výhled na tamní úrokové sazby. Kapitál si říká, kam by se vrtnul za nějakým lepším výnosem. A Evropa přestává vypadat rizikově,“ řekl Hradil. I český trh podle něj nyní začíná vypadat v očích investorů „snesitelněji“.

Bývalý člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal se nedomnívá, že by centrální banka nyní chtěla snižovat úrokové sazby. „Do regionu přiteklo značné možství spekulativního kapitálu. A v okamžiku, kdy by se vám změnil rozdíl úroků mezi Českou republikou a eurozónou, tak by to vlastně byl spouštěč pro rychlé opouštění, “ zdůvodnil.