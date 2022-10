EU se podle Síkely shoduje na společných nákupech plynu. Komise možná bude nařizovat úspory

Na tom, aby před létem 2023 zahájily státy EU společné nákupy plynu a aby posílily solidaritu a energetické úspory, panovala podle Jozefa Síkely na neformálním jednání ministrů pro energetiku všeobecná shoda. Shoda je i na tom, že je potřeba upravit klíčový cenotvorný index, aby byl odolnější spekulativnímu jednání na trzích.

Eurokomisařska pro energii Kadri Simsonová řekla, že považuje společné nákupy za důležité pro to, aby spolu státy nesoutěžily a nepředháněly se v nabídkách na trhu. Pomůže to podle ní především menším členským státům. Síkela dodal, že kupní síla evropské ekonomiky dává určitou vyjednávací pozici. „Když nakupujete ve velkém, tak většinou nakupujete levněji,“ řekl. Evropa by měla podle něj jednat s největšími dodavateli plynu a dosáhnout co nejlepších cen.

Komise apeluje na úspory, možná je bude i nařizovat

Evropská komise dokončuje balíček úsporných opatření, předložit by ho měla v příštím týdnu. Státy se ovšem neshodují na konkrétních opatřeních, která by měla zkrotit zdražování energií. U jednotlivých států se liší také podmínky a zájmy, připustil Síkela.

Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla, že ceny plynu jsou nadále neudržitelné, i když jeho dodávky z Ruska klesly pod deset procent. Součástí balíčku, který Komise předloží, bude podle Simsonové požadavek na další snižování spotřeby plynu. Připravuje se také řešení vzájemné solidarity mezi státy, které mezi sebou nemají uzavřené dohody o solidaritě. Podle Simsonové může také nastat situace, kdy EK v určitých situacích státům nařídí povinné úspory ve výši alespoň 15 procent.