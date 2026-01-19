Služby trápí nedostatek pracovníků, shodli se hosté Událostí, komentářů z ekonomiky


Zdražování služeb v Česku zůstává nad průměrem celkové inflace a podobný vývoj experti očekávají i v letošním roce. O inflaci ve službách, jejím dopadu na podnikání a budoucím vývoji v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel, viceprezident Svazu prodejců a opravářů motorových vozů Jiří Tůma a majitel kadeřnictví a člen Asociace kosmetických a kadeřnických oborů Tomáš Arsov. Debatou provázela Vanda Kofroňová.

Arsov cítí tlak přizpůsobovat se zdražování na trhu a zvedat ceny vůči inflaci, ačkoli to nedělá rád. Dopady na jeho podnikání by jinak mohly být likvidační. „Protože vlastně kadeřnictví není jen fyzická práce člověka, ale je tam i elektřina, voda, plyn, nájemné, zaměstnanci a odvody, to všechno je v těch cenách,“ vysvětlil.

Tůma za jeden ze zásadních problémů v automobilovém průmyslu považuje nedostatek pracovní síly, který se promítá do ceny služeb. Na autorizované autoservisy je také tlak od výrobců a importérů na investice do snižování uhlíkové stopy, které se v cenách také odrážejí. Dalším problémem je navyšování cen materiálů výrobci.

Šindel vývoj inflace ve službách ale vnímá pozitivněji. „Pokud se podíváme na růst cen ve službách, tak ten v české ekonomice už přece jen trošku zvolňuje. Největší šok, nejen v české ekonomice, byl během covidu, kde to souviselo s propadem nabídky v sektoru služeb,“ uvedl. Ve službách s větší rolí práce je ale nárůst cen stále významný, a právě dvě zmíněná odvětví, tedy osobní služby a opravny, zdražují podle Šindele významně.

Šindel a Tůma se shodují, že sektor služeb se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků. Podle ekonoma je to způsobené demografickým vývojem, kdy z trhu práce odchází velké množství lidí a nabídka služeb je kvůli tomu omezenější. „Zároveň se lidé stávají bohatšími, sektor služeb v podstatě bují a naráží na nedostatek pracovníků,“ vysvětlil Šindel s tím, že nahradit pracovníky ve službách je navíc složitější než v průmyslu. To potvrzuje i Tůma, podle nějž je rekvalifikace na automechaniky pro lidi z původně technických oborů snadnější.

Inflace loni mírně zrychlila na 2,5 procenta
Košík s potravinami

Zdražování zřejmě bude pokračovat

Podle Tůmy se zákazníci s růstem ceny služeb o inflaci pomalu smiřují, ale v oboru autooprav jsou ceny oproti jiným odvětvím obecně vyšší a navýšení o pár stovek korun proto mohou zákazníci snadněji akceptovat. „Je otázka, jak se bude vyvíjet cena náhradních dílů a trh práce, protože jsme v Praze, a přesto máme obrovský problém s pracovní sílou a s tím ji vůbec získat kvalifikovanou,“ dodal Tůma.

Šindel v letošním roce očekává ve službách další zdražování. „Myslím, že ten nárůst tam bude neustálý, protože když se podíváme na potřebný růst mezd, na demografii a trh práce, tak bychom na trhu práce potřebovali větší šok, aby se dynamika cen ve službách přece jenom více zmírnila,“ popsal.

S nástupem ledna služby zdražují, a to víc než jiné sektory
Ilustrační foto (manikúra)

