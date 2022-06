Vysokorychlostní trať je nyní finanční pohádka, míní Havlíček. Podle Kupky bude třeba využít různé nástroje

Správa železnic v Česku aktuálně vystavuje čtyřicet let starý vlak TGV jako symbol vysokorychlostní železnice. „Je to vstup do toho tématu pro širokou veřejnost. Je to určitě také symbol toho, že teprve doháníme vlak. Že jsme řadu let za Evropou,“ řekl Kupka.

Podle něj panuje obecná shoda napříč celou politickou reprezentaci, že Česko potřebuje vysokorychlostní tratě pro vstup do společenství dopravně rozvinutých evropských států. „Do budoucna musíme samozřejmě osobní i nákladní dopravu přiblížit ekologicky co nejšetrnější podobě. V souvislosti s tím je samozřejmě výstavba vysokorychlostních tratí důležitá věc,“ zdůvodnil Kupka.

Že panuje shoda v podpoře vysokorychlostních tratí, potvrdil i Havlíček. „Za poslední tři roky jsme udělali poměrně velký kus práce – připravily se studie proveditelnosti, vytyčily se trati, začal se připravovat rozpočet,“ vyjmenoval. Proces má podle něj pokračovat tak, aby se v roce 2025 začala stavět první část tratě.

Kupka tak optimistický ale nebyl. Uvedl, že před současnou vládou je velký úkol otevření cesty k vysokorychlostním tratím i u řady samospráv, v jejichž blízkosti povedou. „Před námi bude upravit zákon, který by otevřel cestu k realizaci těch tratí a samozřejmě najít dobré řešení pro všechny, kteří žijí v blízkosti,“ řekl. Dodal, že za poslední půlrok proběhlo několik jednání se zástupci samospráv.