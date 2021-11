Klíčové je dostavět tři dálnice, říká Kupka. Vysokorychlostní tratě rozestavět nestihne

Vysokorychlostní tratě jsou v koaličním programu jmenované na prvním místě, podle Martina Kupky to ale neznamená, že by jejich příprava dostala přednost před dálničními stavbami. „Když jsou disciplíny vedle sebe tak odlišné – železnice a dálnice, silnice – tak musíte držet tempo a rytmus v obou směrech,“ podotkl.

Od vysokorychlostních tratí si slibuje nejenom zrychlení osobní železniční dopravy, ale také to, že díky nim bude celkově víc místa pro všechny vlaky. „V současné době je poptávka po osobní i po nákladní dopravě vyšší, než kapacita stávajících koridorů je schopna uspokojit. V okamžiku, kdy se podaří přesunout část rychlé dopravy do vyhrazených koridorů, tak to přinese efekt pro zlepšení nákladní dopravy i pro osobní železniční dopravu,“ zdůraznil Martin Kupka.

Zmínil se také o tom, že by vysokorychlostní tratě mohly využívat i nákladní vlaky. „Věc, kterou musíme zmapovat, a může být novinkou, může být dostat vysokorychlostní nákladní vlaky do vysokorychlostních koridorů. Je to věc, která se začíná ve světě zvažovat a pro nás by to mohlo být významné pozitivum,“ naznačil.

Dálnice se sice – na rozdíl od vysokorychlostních železnic – stavějí v Česku již přes půl století, ale v plánované délce je zatím hotových jen šest (D2, D5, D8, D10, D46 a D56). Dalších jedenáct není dokončených (D0, D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D52 a D55) a dvě (D43 a D49) ještě nemají dokončený ani metr. Vznikající koalice ve svém programu akcentovala tři z těch nedokončených – D1, D35 a D0 neboli Pražský okruh.