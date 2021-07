Po nejstarší české dálnici jezdí řidiči 50 let. Zpočátku chyběla svodidla, bezpečnost v jednu chvíli zajišťovaly kaktusy

Svátkem československých motoristů byl 12. červenec 1971. Tehdy totiž vjela auta na první tuzemskou dálnici, která vedla z Prahy do Mirošovic. Vyjížďka to ale nebyla dlouhá. „Kolona cestovatelů si těch 23 kilometrů dálnice projela vyhlídkovou rychlostí, snad proto, aby jim to déle vydrželo,“ komentovaly tehdy televizní zprávy.

Ačkoliv šlo o milník v historii československé dopravy, ve srovnání se světem jsme měli co dohánět. Dnes má úsek D1 do Mirošovic padesát let, ale už v době jeho zprovoznění slavila téměř půlstoleté výročí nejstarší dálnice na světě vedoucí z italského Milána. Ve Spojených státech se s budováním dálnic začalo ve dvacátých letech, v sousedním Německu počaly práce na prvním autobahnu také na konci dvacátých let.

S nápadem vystavět rychlé spojení pro automobily se přitom v Československu neotálelo. Plány na propojení Plzně a Košic pocházejí už z roku 1935. Český slovník tehdy slovo dálnice ještě ani neznal, do té doby se používal pojem autostráda. Ten však podle tehdejších úředníků nevyhovoval plnému významu označení. „Autostráda nebude vyhrazena jen autům, nýbrž i jiným vozidlům, motocyklům, jízdním kolům, v budoucnu snad i trolejbusům, případně jiným dnes neznámým vozidlům,“ stojí v návrhu na zavedení pojmu dálnice z roku 1938.

První návrhy vedly ze západu na východ a ignorovaly velká města

Návrhů bylo hned několik, s jedním přišel, a na vlastní náklady jej vypracoval, i průmyslník Jan Antonín Baťa. Vedly ze západu na východ, začínat měly většinou v Chebu a končit v cípu Zakarpatské Rusi. Všechny trasy ale jaksi míjely velká města nebo důležité průmyslové uzly (i když zrovna v Baťově plánu měla dálnice vést okolo Zlína), a tak návrhy zůstaly jen na papíru.

Stavba dálnice nakonec dostala nečekaný impulz. S mnichovskou dohodou Československo přišlo o značnou část území. Plány na vybudování dálnice ale dostaly další rozměr, v okleštěné republice měly až charakter národní cti. Úředníci se tak s vervou pustili do práce a za rekordních dvanáct dnů vypracovali plán na stavbu pražského okruhu a dálnice do Jihlavy, kterou později na mapě protáhli přes Brno až na slovenskou hranici. Toto spojení mělo navázat na dálnice na německém území, a i proto se také od března 1939 zavedla jízda v pravém jízdním pruhu. Do té doby se v Československu jezdilo nalevo.