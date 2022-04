Francie je pro další sankce vůči Rusku. WTO varuje před potravinovou krizí

Také britská ministryně zahraničí Liz Trussová se vyslovila pro tvrdší opatření vůči Rusku. „(Ruský prezident Vladimir) Putin zatím nedává najevo, že to s diplomacií myslí vážně. Tvrdý přístup ze strany Velké Británie a našich spojenců je zásadní pro posílení ukrajinské pozice při jednáních,“ řekl Trussová.

„Existují velmi jasné stopy poukazující na válečné zločiny. Je víceméně prokázáno, že za zabíjení v Buče je zodpovědná ruská armáda,“ řekl Macron rádiu France Inter. Dodal, že to, co se stalo v Buče, vyžaduje nové kolo sankcí a velmi jasná opatření. Tyto nové sankce by se podle něho měly zaměřit na uhlí a ropu.

Polský premiér Mateusz Morawiecki považuje za hlavní překážku pro zavedení přísnějších sankcí vůči Rusku Německo. Postoj Berlína dal do kontrastu s postojem Budapešti, které se sankcemi souhlasí.

Jeho komentář přišel poté, co maďarský premiér Viktor Orbán – který čelí kritice kvůli nedostatečně tvrdému postoji vůči ruské agresi na Ukrajině – v neděli vyhrál celostátní volby. „Musíme vidět, že bez ohledu na to, jak přistupujeme k Maďarsku, je to čtvrté takové vítězství a musíme respektovat demokratické volby,“ doplnil Morawiecki.

Vnitrounijní souboj o embargo na dovoz surovin z Ruska

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost a de facto nejmocnější politik v Polsku Jaroslaw Kaczyński minulý týden řekl deníku Welt am Sonntag, že Německo by v EU mohlo podpořit embargo na dovoz ropy z Ruska, protože Moskva z jejího prodeje získává několikanásobně větší objem peněz než z prodeje plynu. Morawiecki pak před několika dny oznámil, že jeho země v květnu omezí dovoz ruského plynu, ve stejném měsíci přestane z Ruska dovážet uhlí a do konce tohoto roku i ropu.

První unijní zemí, která nákup plynu z Ruska zastavila, je Litva. Její ministerstvo energetiky v sobotu oznámilo, že od začátku tohoto měsíce země kryje spotřebu této suroviny z dodávek zkapalněného zemního plynu dováženého do terminálu v Klajpedě.